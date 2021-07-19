又一架美军运输机抵台AIT及台湾外交部缄默

6月6日和7月15日分别有一架美军运输机和美军行政专机降落台北松山机场，曾引起大陆关切。今天(19日)中午12点14分又有一架美国运输机降落台湾的桃园机场，卸货之后，很快在下午两点多起飞离台。AIT和台湾的外交部今天面对媒体的查询，不约而同表示「没有评论」。

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6月6日降落台湾的是美军C-17运输机，载运三位参议员从南韩抵台，说明将捐赠疫苗给台湾；7月15日降落台湾的则是美军C-146A行政专机，任务是运送美国在台协会台北办事处处长交接所用的物品。

为了这两件事，中国国防部15日曾强调，任何外国军机降落在中方领土，都必须经中国政府许可。并警告美方「切勿玩火」，「不要向台独分裂势力释放错误信号」，并警告民进党当局「不要误判形势、引狼入室」。

今天这架运输机是美国在台协会的包机，编号N3755P，从马尼拉来台，中午降落桃园机场后，还向机场商借了堆高机卸货，可见货品不少。停留约一个多小时后离开台湾，前往下一站曼谷。

这架运输机到底载运什么东西？外交部和AIT都不愿说明。不过单从AIT的申请名义，又是外交邮袋来看，可能仍然和美国在台协会台北办事处处长的人事调动有关。

基于安全，以往AIT运送物品或工人，都采用专机，不假手他人，这点和上星期四，由美军特种作战司令部的C-146A行政专机「快闪」来台，如出一辙。

今天这架运输机的型号则是L-100-30，隶属CIA美国中情局合约商，它是C-130H-30运输机的民用版本，专责运送美国政府的物品。