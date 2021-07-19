学者林泉忠：疫苗战突显台湾民间力量角色在两岸关系中日益吃重

台湾至今已采购或获赠的武汉肺炎病毒疫苗合计有4568万剂，几近足够让全台人民接种两剂，解决了困扰执政民进党两个多月的疫苗不足困局，当中的成功转折点是两间民营公司代购1000万剂「BNT」(即德国复必泰BioNTech)疫苗，游走于两岸的东亚国际关系学者林泉忠撰文称，事件突显台湾民间力量今后在两岸关系方面将扮演日益吃重的角色，民进党在这方面的处理能力，有被逐步架空之虞。

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香港籍的台湾学者林泉忠今(19日)天在《明报》撰文，指台湾总统蔡英文最初因不满中国大陆要求台湾需以等同港澳地区般向大中华总代理商的上海复星购买BNT疫苗而拒绝购买，最终因疫情而导致民望大跌而于6月中接见台积电董事长刘德音和鸿海创办人郭台铭，透过民营公司购买疫苗再转赠台湾政府的方式，于本月中旬获得1000万剂疫苗，最快可望9月底抵台。事件中，蔡英文政府是输家，北京政府是赢家，但最大意义是民营公司日后在两岸关系的角色日益别重。

他解释，蔡英文政府在事件中可谓「颜面尽失」，因为政府竟然要靠民间买药，是无能的表现，而同意民间向上海复星购买，等同承认并接受北京将台湾纳入「大中华地区」的政策思维，就这两点而言，北京无疑是最大赢家。但北京也非「完胜」，因为事件中突显台湾民众对中国产的科兴和国药疫苗信心不足，而台湾的购买方亦非政府，而是民间企业，意味北京要民进党签约而「直接认输」的效果并不明显。

他续称，此次BNT购买案的成交，突显了台湾民间力量今后在两岸关系乃至拓展国际空间方面将扮演愈来愈重要的角色，这势必将逐渐进一步削弱民进党在处理两岸关系上的能力，甚至逐步架空其地位，认为这才是这次疫苗一役所彰显的最大意义与特征。

疫情管控较佳的台湾，本年5月起开始恶化，「疫苗荒」随即涌现，日本和美国迅即赠送合共584万剂疫苗给台湾，林泉忠形容，疫苗战的第一阶段国际角力，以美日「连手护台」成功而告终。但这未能满足2300万台湾人口的需求，购买疫苗是必由之路，截至上周末，台湾另购入1000万剂阿斯利康疫苗，又从本地药厂和疫苗全球开发机制获得近200万剂疫苗，令疫苗荒得以解决。

台湾学者林泉忠，现任中国武汉大学日本研究中心执行主任，去年起再出任香港大学香港亚太研究中心研究员