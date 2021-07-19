拜登严厉谴责北京庇护网络攻击元凶 挪威召见中国大使

美国总统拜登星期一以极其严厉的语气指责中国当局“庇护”网络攻击元凶，甚至向他们“提供行动的手段”，美国同日正式指控四名中国特工指挥黑客攻击，其中三人为中国国安。另外与中国黑客攻击相关的消息是，挪威政府在发生国会遭遇网攻后，于周一紧急召见中国大使。

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美国、欧盟、英国、加拿大，西方国家几乎联合行动，一致谴责来自中国的针对西方国家的网络攻击 和网络盗窃行动。但是美国的语气最强烈，显然，美方对与中国改善已经很坏的关系似乎不存希望。

美国总统拜登在白宫发表讲话时直指中国“庇护”网络黑客。他说，“我明白，如同俄罗斯，中国政府没有进行网络攻击，但是保护攻击者”。

美国司法部周一同步公布针对四名为中国国安部服务的黑客的起诉书，四人被控在2011年至2018年间，对数十家美国与他国企业、大学与政府单位电脑系统进行网攻。其中丁晓阳、程庆民与朱允敏3名被告为海南省国家安全厅官员，负责协调、管理中共国安部旗下幌子公司内的黑客，进行有利中国和相关企业的网络攻击行动。另一名被告吴淑荣则负责制造恶意软体，对外国政府、企业与大学电脑系统进行网攻。起诉书指出，被告重点在窃取对中国企业与商业部门有“重大经济效益”的信息，让他们得以省去耗费时间与资源的研发过程。为了掩蔽中国政府在网络攻击中的角色，海南国安厅还专门成立海南仙盾科技开发有限公司作为掩护。

美中关系夏天以来比以前更加紧张，比如华盛顿当局对在港美国企业发出警示，当心受到港版国安法伤害。而美国参议院通过抵制来自中国新疆地区产品的议案，以谴责北京对维吾尔人的“强迫劳动”。

另外，在发生针对挪威国会“令人不可容忍”的网络攻击后，挪威政府星期一召见中国大使。在遭到被俄罗斯黑客网络攻击七个月之后，挪威国会三月份宣布其微软交换伺服器遭到大规模攻击。

挪威外交部长星期一召见中国大使后表示，“我们向其宣布，此类攻击不可接受”。

据指出，针对挪威国会的网络攻击，导致一批重要资料失窃。挪威当局没有具体讲失窃规模有多大。

挪威外交部表示，经过深入调查，“确定这一严重的针对挪威最重要的民主机构的网络盗窃行动来自中国”。不过，挪威当局没有直指中国当局是攻击行动的发动者。

中国驻挪威使馆对挪威政府的指责在第一时间没有作出反应。

2010年，挪威诺贝尔和平奖委员会把当年的诺奖颁给中国作家刘晓波后，中方长时间冻结了与挪威的外交关系。