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新选委会选民大跌97% 学者指选民基础大削 高投票率亦令认受性成疑

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中国人大通过香港选举新规，3月30日，香港政制及内地事务局局长曾国伟，香港特别行政区行政长官林郑月娥及香港政制及内地事务局常任秘书长唐润光在新闻发布会上致辞。
中国人大通过香港选举新规，3月30日，香港政制及内地事务局局长曾国伟，香港特别行政区行政长官林郑月娥及香港政制及内地事务局常任秘书长唐润光在新闻发布会上致辞。 REUTERS - LAM YIK
作者： 香港特约记者 麦燕庭
8 分钟

经北京改造的新选举制度头炮是9月的选举委员会选举，经重新登记后，有7891人成为选委会各界别分组的选民，较修改前的选委会选民人数大跌97%，而新选民登记的热情亦不如特首林郑月娥早前声称般高，只有不足八成。政治学者蔡子强表示，当局设计选举制度时的目标是可控，选民人数大减以及成为建制派天下是意料中事，但随着选民代表性减少，日后的投票率即使不俗，亦难免令人质疑选举的认受性。

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根据选举事务处昨(18日)天发表的选委会临时投票人登记册，当中，2547人为个人票选民，5344人为团体票选民，较修改前的2016年选委会有24.6万名选民，大幅下跌97%。但这个较区议会属下一个选区的1.2万人最低人口基数为少的选委会选民，将于本年9月19日选出1500人的选委会，在日后三场选举中发挥重要作用，分别在12月的新一届立法会选举、明年3月的行政长官换届选举，以及2025年的第八届立法会选举中提名及投票。

对比数据显示，选民大跌的界别分组，多属由个人票转为团体票的界别，原来都是民主派天下，但现已变天，例如跌幅最大的「会计界」，选民由五年前的26001人跌至现在的39人，跌幅99.9%；由医学界及卫生服务界合并的「医学及卫生服务界」则由48576人减至现时的80人，当中半数是医院；社会福利界选民由以往的14130人大跌至141人，跌幅99%，选民由个人转为各社福团体，本身是列明团体的社会工作者注册局，则未有登记为选民。

另外，每名选民的代表性亦因界别选民的人数而有巨大差异。以合并高等教育界后的「教育界」为例，选民人数由原来的80643人减至现时的一千七百多人，但仍是选民最多的界别，他们将选出30名选委；至于选民人数最少的香港雇主联合会，18个团体选民将选出15名选委。

在第三界别新增的分组界别有「基层团体」和「同乡社团」，以前者的选民人数最多，有404个团体，包括「现代妈咪组」、「开心一族」、「大角咀之友」、「锦田乒乓球会」、「中国剪纸协会」、「大坑关注组」、「汉华中学校友会」、「毅群太极会」、「港九小商贩联谊会」和「冰鲜禽畜商会」等。这些团体将与在第四界别新增的港九新界分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会合共二千名代表， 取代在新选举制度下被撤销的区议员选委议席。

中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强指出，新选举制度追求的是选举结果可控，而不重视个别界别是否有代表性和能否反映界别利益，因此对有大量和中央关系友好、被为爱国爱港的基层团体获选为选民，不感意外。即使选民最多的教育界，选民亦由近十万人减至一千多个组织，相信未必能反映业内主流意见。

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