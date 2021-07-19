新选委会选民大跌97% 学者指选民基础大削 高投票率亦令认受性成疑

经北京改造的新选举制度头炮是9月的选举委员会选举，经重新登记后，有7891人成为选委会各界别分组的选民，较修改前的选委会选民人数大跌97%，而新选民登记的热情亦不如特首林郑月娥早前声称般高，只有不足八成。政治学者蔡子强表示，当局设计选举制度时的目标是可控，选民人数大减以及成为建制派天下是意料中事，但随着选民代表性减少，日后的投票率即使不俗，亦难免令人质疑选举的认受性。

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根据选举事务处昨(18日)天发表的选委会临时投票人登记册，当中，2547人为个人票选民，5344人为团体票选民，较修改前的2016年选委会有24.6万名选民，大幅下跌97%。但这个较区议会属下一个选区的1.2万人最低人口基数为少的选委会选民，将于本年9月19日选出1500人的选委会，在日后三场选举中发挥重要作用，分别在12月的新一届立法会选举、明年3月的行政长官换届选举，以及2025年的第八届立法会选举中提名及投票。

对比数据显示，选民大跌的界别分组，多属由个人票转为团体票的界别，原来都是民主派天下，但现已变天，例如跌幅最大的「会计界」，选民由五年前的26001人跌至现在的39人，跌幅99.9%；由医学界及卫生服务界合并的「医学及卫生服务界」则由48576人减至现时的80人，当中半数是医院；社会福利界选民由以往的14130人大跌至141人，跌幅99%，选民由个人转为各社福团体，本身是列明团体的社会工作者注册局，则未有登记为选民。

另外，每名选民的代表性亦因界别选民的人数而有巨大差异。以合并高等教育界后的「教育界」为例，选民人数由原来的80643人减至现时的一千七百多人，但仍是选民最多的界别，他们将选出30名选委；至于选民人数最少的香港雇主联合会，18个团体选民将选出15名选委。

在第三界别新增的分组界别有「基层团体」和「同乡社团」，以前者的选民人数最多，有404个团体，包括「现代妈咪组」、「开心一族」、「大角咀之友」、「锦田乒乓球会」、「中国剪纸协会」、「大坑关注组」、「汉华中学校友会」、「毅群太极会」、「港九小商贩联谊会」和「冰鲜禽畜商会」等。这些团体将与在第四界别新增的港九新界分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会合共二千名代表， 取代在新选举制度下被撤销的区议员选委议席。

中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强指出，新选举制度追求的是选举结果可控，而不重视个别界别是否有代表性和能否反映界别利益，因此对有大量和中央关系友好、被为爱国爱港的基层团体获选为选民，不感意外。即使选民最多的教育界，选民亦由近十万人减至一千多个组织，相信未必能反映业内主流意见。