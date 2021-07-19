欧盟声明促中国当局对其境内恶意网络活动采取措施

欧盟高级代表今天7月19日以欧洲联盟的名义发布声明，敦促中国当局对从其境内进行的恶意网络活动采取行动。同时，美国，北约，英国等联盟也发布声明，谴责来自中国的网络攻击。

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欧盟今天发布的声明说，今天，欧盟及其成员国与他们的合作伙伴一起，正在揭露那些对我们的经济、安全、民主和整个社会产生了重大影响的恶意网络活动。欧盟及其成员国认为，这些恶意的网络活动是从中国境内发动的。

这个声明指出，对微软Exchange服务器的破坏和泄露已影响到全球数以千计的计算机和网络的安全性和完整性，包括在欧盟成员国和机构。它为大量的黑客提供了机会，这些黑客至今仍在利用这一漏洞。

欧盟表示，这种不负责任的破坏行为，给我们的政府机构和私营公司带来了巨大的安全风险和经济损失，已经显示出对我们的安全、经济和整个社会的重大系统性造成的影响和作用。

欧盟的声明还说，我们也检测到了针对欧盟和成员国的政府机构，政治组织及欧洲主要产业的恶意网络活动，以及造成的严重影响。

该声明认为，这些活动可能与被称为“高级持久威胁40”（Advanced Persistent Threat 40 ）和“高级持久威胁31”（Advanced Persistent Threat 31）的黑客组织有关，并且是从中国境内发动进行的，目的是盗窃知识产权和进行间谍活动。

欧盟说，欧洲联盟及其成员国强烈谴责这些恶意的网络活动，这些活动违背了联合国所有成员国认可的负责任国家行为准则。我们继续敦促中国当局遵守这些标准，不允许其领土被用于恶意的网络活动，并采取一切适当和合理的可行措施来发现、调查和纠正这种情况。

欧盟的声明称，欧盟及其成员国重申其对负责任的国家行为的坚定承诺，以确保一个开放、自由、稳定和安全的全球网络空间。为此，我们将继续努力在联合国的主持下制定一项行动方案，以有效推动和协助各国在网络空间采取负责任的行为。

这个声明最后重申：我们决心继续打击网络空间的恶意行为。我们将继续加强我们的合作，包括与我们的国际伙伴和其他公共和私人利益相关者的合作，通过加强信息交流和外交行动，加强在网络复原力和处理攻击事件方面的合作，共同努力提高软件及其供应链的整体安全性。