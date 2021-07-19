海地将成立新政府 美国对海地达成政治协议表示欢迎

海地将于20日成立新政府，新总理由总统莫伊兹遇刺前任命的阿里尔·亨利出任，临时总理克劳德·约瑟夫将下台。美国对海地政府达成协议表示欢迎。

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法新社消息，接近总理办公室的一位海地官员透露，新任政府没有总统，这届政府主要任务是"尽快"组织举行选举。

据称，海地总统莫伊兹7日凌晨在太子港宅邸遇刺身亡数天前，已任命亨利接替约瑟夫的总理职位。但在莫伊兹遇害后数小时，约瑟夫宣布"戒严"，并自称主掌大局，从而引发权力斗争。由于海地并没有可运作的国会，也没有可行的权力继承程序，莫伊兹突然遇刺身亡，使政坛陷入危机。

法新社称，海地新政府将于周二成立，预示权力之争已经结束。

消息援引这位官员表示：连日来，约瑟夫和亨利召开了一些事务性会议，结果商定组成一个具有广泛代表性的政府，由亨利担任总理。

这名官员表示，新任政府将在周二就职，约瑟夫将继续担任他曾担任过的外交部长一职。

美国周一对海地政府达成协议表示欢迎，美国国务院发言人普莱斯表示，希望海地政界及民间共同努力，组建一个团结政府，确保国家稳定并为组织自由公平选举奠定基础”。