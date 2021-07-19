美机再落台湾 五天内两次 北京没话说了？

继15日美国军方行政专机降落台湾后，又有一架美军C-130(民用版)N3755P行政专机19日降落台湾桃园机场卸货，停留大约一小时后飞离台湾，台湾媒体报道，可以确定该机是在执行美国在台协会的机密任务，运送“外交邮带”。

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这是美军本月二度降落台湾，也是自6月6日美国多位跨党派议员搭乘美军C-17战略运输机，7月15日美军一架C-146A型战术运输机在台湾台北松山机场相继落地后，一个半月来第三架在台湾落地的“军机”。

美国跨党派议员乘坐C-17军机抵台赠送口罩时，中国大陆国防部发言人吴谦指这是非常严重的政治挑衅，抨击台湾当局挟洋自重，玩火必焚，警告美国停止冒险挑衅，但没有挡得住第二架美国军机来台。解放军7月16日-21日在浙江外海进行实弹演习，被视为是向台湾和美国发出“不可一而再再二三”的双重警告，岂料第三架美机又来了。中国大陆国防部的“警告”“正告”都没有太起作用，对三架美机来台，吴谦能说什么呢？比如像他以前说过的那样无关痛痒：“任何外军飞机降落中国领土都必须经中国政府许可，任何外国舰机擅闯中国领空的行为，都将引发严重后果”。

以前这方面的表态有很厉害的，解放军少将罗援在『环球时报』发文指美国军机抵台“岂是小动作，已经践踏底线了”，并扬言中方“抗议后必有后续手段”，否则抗议就是无效、无力的。

这一底线说刺激了民族主义者的胃口，他们等待着北京的“强烈反应”，其实，『环球时报』总编胡锡进的反应更强烈，底线更清楚，去年10月24日，针对一则美军电子侦察机被指飞越台湾北部上空的传闻，胡锡进称：“美军飞机不得飞到台湾上空”是底线，如有美军飞机飞越台湾的确凿证据，意味着美军侵犯中国领空，解放军将作出包括派战机飞到台湾上空保卫国家领空等的重大反应，相信台军届时不会胆敢率先对解放军战机开火，否则将遭到毁灭性打击，台海地区军事格局将被改写，为统一台湾迈出重要一步。”

这些揣测中共总书记习近平统一心切的带风向者，时不时发一点“锐评”，把一些网民的胃口吊得很高。现在，美机不但飞越台湾上空了，而且降落台湾大地了，按理说早触及胡锡进们的底线了，但是却无奈的很。

中国的外交官、一些解放军将领及官媒一直以来放风：美军入台之际，就是武统台湾之时。第一架美国军机6月份降落台湾时，中国外交部发言人汪文斌却“温和”地劝告美国“慎重处理台湾问题”，与战狼们平素表现大不相同。网民则不忘提醒胡锡进：“美军来台是底线，不是来了吗？”胡锡进则搬出精神胜利法：“大陆有着什么时候发脾气以及怎么发脾气的主导权，台当局的选择只有等待”。

解放军的演习一直进行到7月21日，美机早已飞回美国。