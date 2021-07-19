“飞马”间谍软件事件：联合国呼吁加强监管避免监视技术遭到滥用

美国《华盛顿邮报》、英国《卫报》和法国《世界报》等17家媒体共同披露，一款名叫“飞马”（Pegasus）的间谍软件在全球至少50多个国家被用来监视人权活动人士、记者和律师，涉及人数可能高达五万人。联合国秘书长副发言人哈克周二表示，联合国长期以来一直呼吁加强针对网络活动的监督，以避免侵犯人权行为的发生。

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哈克在回答记者有关这一事件的提问时表示，“注意到这一消息，联合国始终呼吁加强对网络活动的监督，以确保活动人士、记者和其他个人的权利免遭侵犯。联合国秘书处也将采取一切可能必要的措施，以保障联合国通讯系统的安全。”

据媒体报道，这款名为“飞马”的间谍软件由总部位于以色列特拉维夫的网络科技公司NSO集团开发，能够侵入苹果和安卓操作系统，提取短信、照片和电子邮件，对通话进行录音，并在使用者不知情的情况下远程启动手机的话筒和摄像头。

上述媒体报道称，他们收到了一份包含近五万个号码的“NSO集团客户利益相关方”电话号码清单，已有1000多个号码主人的身份得到确认，其中包括政治人物、国家元首、企业总裁、活动人士、多名阿拉伯国家皇室成员，以及超过180名来自美国有线电视新闻网、《纽约时报》和半岛电视台等媒体的记者，共涉及50多个国家。

联合国人权事务高级专员巴切莱特周二也发表声明，对上述事件表示极其震惊，称其“似乎坐实了有关监视技术可能遭到不当使用，用来非法侵犯人权的一些最为严重的担忧”。

巴切莱特表示，“针对执政者使用来自不用渠道的、原本旨在加强公共安全的监视工具，非法侵入电话和电脑，监视合法开展工作的记者、人权监督人士，以及表达异议或是政治反对意见的人士的行为，联合国人权系统，包括我所在的人权事务高级专员办事处，已经多次提出了严重关切。”

巴切莱特表示，此前，此类监视软件已经多次与记者和人权捍卫者遭到逮捕、威胁甚至杀害的事件相关联，监视行为还可能迫使相关人员出于恐惧而实施自我审查，从而对公民权利带来不良影响。

据媒体报道，上述清单中所涉及的号码主要集中在阿塞拜疆、巴林、匈牙利、印度、哈萨克斯坦、墨西哥、摩洛哥、卢旺达、沙特阿拉伯以及阿拉伯联合酋长国这10个国家，其中包括沙特著名记者卡舒吉的亲属，卡舒吉于2018年10月在位于土耳其伊斯坦布尔的沙特领事馆内遭到杀害。

巴切莱特强调，“记者和人权捍卫者在社会中扮演着不可或缺的角色。在他们被迫缄口不言时，我们每一个人都会随之蒙受损失。”

巴切莱特提醒各国政府，“监视手段只有在非常有限的情况下，才能出于合法目的而进行使用，且必须符合必要和适当原则。”

巴切莱特表示，“鉴于‘飞马’软件，以及由其他多家企业所开发的类似软件，能够对设备实施深度入侵，从而全方位了解设备持有人生活的方方面面，因此，只有在对严重犯罪和严重安全威胁进行调查时，才能加以合理使用。假如近期有关使用上述软件的指称属实，即便只是部分属实，安全的红线也已经被反复跨越，且完全没有受到应有的处罚。”

巴切莱特表示，“参与开发和销售监视技术的企业，有责任避免其产品对人权造成危害，须立即采取措施，弥补其产品正在导致或协助导致的人权侵犯，同时还须开展人权尽责调查，确保其产品不会再继续引发此类灾难性的后果，并避免类似事件在日后再次发生。”

巴切莱特表示，“国家政府除了立即停止使用上述软件侵犯人权之外，还有责任保护个人隐私权免遭商业侵犯。而避免监视技术遭到滥用的其中一个关键步骤，就是通过立法，要求相关企业履行人权义务，大幅增加产品在设计和使用方面的透明度，并建立更加有效的问责机制。”

巴切莱特表示，相关报道同时再次确认，“急需改善对于监视技术销售、转让和使用的监管，确保相关行为得到严格的监督和授权。在没有符合人权标准的监管框架约束的情况下，此类工具遭到滥用，用来威胁异议人士和压制不同意见的风险实在太过严重。”

巴切莱特同时呼吁政府立即停止使用监视技术侵犯人权，并采取切实行动，通过对监视技术的销售、使用和出口进行监管，来避免类似的侵犯隐私权行为。