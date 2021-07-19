马克龙宣称将创建"南太平洋海岸警卫队网络" 对抗"掠夺性"行为

法国总统马克龙周一参加第五届法国-大洋洲国家领导人透过视频举行的峰会，承诺加强法国与大洋洲国家之间的合作，以确保领海安全，防止非法捕鱼，并减轻对太平洋气候变化影响。在中国扩大海上势力范围之际，马克龙宣称，将创建"南太平洋海岸警卫队网络"，以对抗"掠夺性"行为。

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法新社消息，本届法国-大洋洲国家领导人峰会是在马克龙6天后即将出访法属波利尼西亚之际举行。包括澳大利亚、马绍尔群岛、巴布亚新几内亚、新西兰等国的8位国家元首和政府首脑领导人以及和其他太平洋岛国代表参加了视频会议。

出席会议的还有三位法国海外省官员。

马克龙表示，法国与南太平洋岛国将启动"南太平洋海岸警卫队网络"，以“更好地应对掠夺性行为”并“保护海域”，这是南太平洋国家的“首要财富”。马克龙并强调，驻扎在新喀里多尼亚和波利尼西亚的法国军队发挥着“决定性作用”。

首要问题是打击在太平洋进行非法捕捞活动越来越多的外国船只。

法新社称，马克龙在走访各国期间一直强调：为应对中国的海上和军事压力，拥有广阔海域及海外省领土的法国参与印度-太平洋轴心的重要性。

马克龙在会议后表示："为加强应对我们都深受其害的"掠夺性思维"，希望促进法国与各国在南太平洋的海洋合作。马克龙指出，启动南太平洋海岸警卫队网络有三个主要目标：包括信息分享、行动合作及训练。

中央社称，马克龙在他的最后谈话中没有指名中国。当被问及这项政策是否意在对抗中国扩张，一名法国总统府顾问表

示，这项政策的目标是非法捕鱼，"这大部分要归咎于民间非法捕捞"。

路透社报导，美国及盟友包括法国、日本、澳大利亚和新西兰等，正积极扩大他们在太平洋的活动，以制衡中国的影响力。

太平洋岛国虽然陆地面积很小，但掌控著范围广大且资源丰富的海洋，他们的这些专属经济区（EEZ）在美洲及亚洲间形成强大的海上边界。