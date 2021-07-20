东奥确诊累计61例 东奥总监不排除最后一刻取消奥运会的可能

东京奥运将在本周五开幕，确诊消息却不断传出，到目前东奥确定感染案例累积达61例。筹委会规定，只要赛前6小时筛检阴性，选手依然可以照常出赛，引起日本民众批评。东京2020奥组委总监武藤敏郎不排除在最后一刻取消奥运会的可能性。

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据悉，预计7月22日举行的足球比赛，即将和日本对战的南非代表队，传出3起确诊，全队21人被列为密切接触者。但筹委会却规定，只要赛前6小时筛检阴性，选手依然可以照常出赛，引来日本民众批评。

另外，美国选手也传出确诊，包括女篮3对3的凯蒂山谬森，以及华裔女子体操候补选手凯拉艾克儿。女篮选手已立即宣布退赛，而华裔女子体操选手艾克儿也因确诊被迫弃赛，将在日本隔离10天之后返回美国。

东奥规定，被隔离者必须单独搬去其他房间，使用其他训练场所，单独用餐，搭乘限定车辆。不过即便是密切接触者，只要在上场前6小时检测呈阴性，就还是有机会回到赛场。

东奥期间，要如何控制疫情，将是日本政府的一大考验。

另据路透社报道，东京2020奥组委总监武藤敏郎周二并不排除在最后一刻取消周五即将举行的这场全球体育盛事的可能性。

在周二的新闻发布会上，武藤敏郎被问及在新冠病例增加的情况下是否仍可能取消奥运会。他说将密切关注感染人数，并在必要时与赛事组织者进行讨论。

而东京防疫专家会主任贺来满夫向媒体表示，东京正面临最大危机，呼吁民众戴口罩、尽量减少人与人接触的机会。

贺来满夫指出，东京面临的大风险包括尽管政府已对东京发布"紧急事态宣言"，但外出人口无法充分减少、戴口罩的防疫工作未充分落实、在印度首先发现的传染力强Delta变异株蔓延扩散。接下来4天连假及暑假、东奥将开始，人员流动势必会趋于活络。

他认为，东京正迎来至今最大危机，很可能一天新增确诊病例将超过3000例，他对此感到非常忧心，且认为东京的疫情可能波及全国，因此有必要建立防重症化体制。