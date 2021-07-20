政冷商热：美商会指国安法未影响商业法律 惟促港府保信息自由免挫营商环境

美国拜登政府日前首度向美国企业发出商业警示，指《港区国安法》带来运营风险，但香港美国商会会长早泰娜(Tara Joseph)表示，香港仍是营商的好地方，目前无迹象显示国安法波及香港商业法律，但她强调，法治和保留信息流通性对营商十分重要。评论员刘进图形容，政府和商界对中港的经济前景看法不一样，反映「政(治)冷经(济)热」现象。

广告 继续浏览后续

早泰娜昨(19日)天接受不同通讯社和传媒专访，承认美国发出类似的营商警告是罕见，但这只会对未踏足香港或考虑来港投资的企业造成影响，令该等企业却步，并同意在港营运的风险正在增加，企业须评估其中的风险与回报。然而，美商会的成员在香港已有一段时间，已了解并知道如何处理香港的「新常态」，拜登政府警示中提及的风险，对他们来说不算意外。

这位带领一千四百名会员的港美商会会长续称，会员仍然认为香港是一个营商的好地方，会方不会建议在港美企撤走，但就促请中港政府要保持香港的信息流通，以免损害本地的营商环境和香港作为金融中心的地位。她特别提及，与中国大陆不同，香港一个主要强项是可以自由使用脸书、谷哥及其他网络平台，中港政府须在立法和政策公开说明时，确保网络存取权不受限制和维持信息自由。

她续称，法治对于香港营运公司十分重要，目前无明显征兆反映国安法影响其他商业法律，一旦有变，必然会引起严重关切，而大家开始关注相关问题，包括对企业的监管要求；而在港美商须留神的，不光是警示中提及的情况，而是中美贸易争议令商界身处中美博奕夹缝，营商前景变得较以往复杂，他们需站对位置，不触犯任何一方。 另外，香港总商会总裁梁兆基响应美国发营运警示时亦表示，香港实际营运环境未见有很大的营运风险，亦没有会员忧虑或减少在香港投资及营运。他补充，商界对于如何掌握营运风险甚为成熟，亦会留意不同政府所发出的警告，并针对自身营运风险进行内部评估。 境。

《明报》评论专栏作者刘进图今(20日)撰文指出，美商会的反应显示，美国政府和商界对中国及香港的经济前景看法不同，再加上《金融时报》上周报道，离岸投资者本年至今净买入353亿美元的中国企业证券，较去年同期上升49%；海外投资者同期买入超过750亿美元的中国政府债券，较去年同期大增五成，在在显示一幅「政冷经热」的图像。

他又指出，弃政从商的美国前驻港总领事唐伟康曾公开撰文，指西方社会没有切实可行的方式针对香港实施金融制裁，以减少北京对香港的严酷镇压，呼吁美国和盟国应降低预期，放弃逆转中国的香港政策的幻想。

刘进图续称，明白这一道理，拜登政府的制裁行动集中于战略冲突领域，诸如新疆制造、5G通讯、大数据监控等，但不会阻止华尔街大行增持中国证券债券，继续投资于中国经济增长，只要这政策持续，香港作为中国境内唯一容许国际资金自由进出、买卖中国证券债券的城市，其经济地位仍会是相当稳固，促请港府不要意图影响资金和人材的自由进出。