河南暴雨 郑州地铁积水齐胸死伤不详 洛阳一水坝随时可崩溃

中国河南省7月20日遭“历史性”强暴雨袭击，省会郑州地铁洪水浸泡，大水齐人腰，全市处于瘫痪状态，多人死亡、失联，人数不详。河南全境32座大中型水库水位超限，法新社援引中国军方警告，洛阳一座水库“面临随时崩溃”。

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32座大中型水库水位超限

历史上发生多次水库决堤的河南再次面临险情，全境32座大中型水库水位超限，情况紧急。法新社援引支援当地救灾的解放军发出的警报，洛阳市伊河滩水库“随时可能决堤”。凤凰网即时消息也指出：洛阳市伊川县境内伊何滩拦水坝20日出现约20米决口，河堤受损严重，拦水坝随时可能垮塌。“按照中部战区命令，第83集团军某工程防化旅紧急出动，星夜驰援执行爆破分洪任务。”

郑州陷入汪洋死亡人数不详

洪水造成多少人员伤亡目前并不清楚，官媒央视报道巩义市已知1人死亡2人失联，巩义市气象局长被大水冲走后获救，据凤凰网资讯，当地时间21日凌晨，郑州市上街区亚星世纪嘉园小区一围墙在暴雨中倒塌 ，导致2人死亡。据凤凰网公布的一则视频，郑州市二七区碧云路一少年被洪水冲走，一黑衣男子入水营救，最终体力不支，双双被洪流卷走。另据澎湃新闻报道，河南登封市因爆发强降雨，7月20日洪水蔓延至一座工厂厂区合金槽内，高温溶液发生爆炸，暂无人员伤亡和失联报告。

一些报道称，郑州地铁完全失陷，整条五号线被淹，多人失踪，至少数百人被困，有视频显示多个昏迷躺在阳台上进行心肺复苏急救的视频，不知死活。2号地铁线也被淹没，数千人被困长达七个小时。有当地网友发帖称表弟已被关在2号地铁好几小时，水已淹到胸口，“地铁里面还有小孩儿，大家轮流举着，太揪心了!“目前郑州地面交通全面停运，城市内涝严重。

网络频发的即时视频显示，河南多地洪水突如其来，市民上房爬树，急待救援，巩义市多处房屋、围墙倒塌。河南省会郑州整个城市地铁线陷没水中，站台水流湍急，乘客被困，车中游客被淹没半身，郑州地铁全线停运，视频显示，城市街道泥流滚滚，无数小车横七竖八悬浮在街上。

“千年一遇“

”据中国媒体援引气象消息，距离北京西南仅700余公里的郑州20日下午16-17时，一小时雨量达到201.9毫米，打破中国大陆2418个国家级气象站的单小时雨量记录，郑州目前已发出最高级别的一级红色警报。少林寺已遭水淹，景区汽车被洪水冲走，少林寺与龙门石窟等超过50家著名景点已紧急闭园。另据南都报道，7月20日，包头至广州K599次列车运行至京广线郑州市南阳寨至海棠寺区间，发现暴雨导致路基下沉，列车发生倾斜，乘客紧急转移。

河南省防汛指挥部称，7月19日7时至7月20日7时，河南全省大部分地区出现大雨、大暴雨、郑州市西部、平顶山市鲁山县、洛阳市、南阳市均出现特大暴雨。河南日报引据当地气象局报道称，19日20时到20日20时，单日降雨量552.5mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。报道形容“超千年一遇”。但这一说法引起网民反弹：“万年一遇也可以，反正不上税。还不如务实一点，行动起来解决问题”；“这地方什么时候有的水文气象记录？咋就千年啦？”

河南全省陷于特大 暴雨后，不少人质疑天气预报是否可靠，据中国媒体报道称，当地气象部门早有预报，“只是位置略有偏差”：17日下午河南焦作市发出焦作面临超强降雨警报，焦作将成为暴雨中心，郑州市也发出预报，但被认为是暴雨次中心，强度不会有焦作那么大，最终的情形是郑州成为强暴雨袭击中心。

痛苦的历史记忆

河南爆发打水灾激起当地人的痛苦记忆，河南境内有黄河、淮河、卫河和汉水四大水系，历史上屡遭洪灾，1975年8月爆发“75.8大洪水”，一场特大暴雨引发淮河上游大洪水，8月6日出现小水库溃决，8月8日凌晨，两座大型水库，近60座中小型水库在短短几小时内相继崩溃。其中板桥水库垮坝，最大出库瞬间流量每秒7.9万立方米，洪峰高15米，6小时向下游倾斜7.01亿立方米洪水，京广铁路先冲毁102公里，垮坝时间凌晨1点，洪峰所到之处，数万人还在睡梦中，诸多村庄、市镇荡然无存。

那次死亡人数，最保守的报道是2.6万人，但水灾水涝导致的瘟疫和饥荒的非正常死亡人数在22万-24万之间。时值中国文革，此后官方一直不提，直到多年后才为人所知。