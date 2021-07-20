“禁闻”披露：马克龙及多位法国政要被列入"飞马"软件监听名单

法新社援引法国“禁闻”（forbidden stories）组织负责人洛朗 理查德(Laurent Richard） 周二表示，法国总统马克龙及多位法国政府成员被列入以色列制造的间谍软件"飞马"的监听名单，“飞马”间谍软件被"某些国家用来监听多国政要记者"，涉及5万个电话号码。另外，巴黎检察官宣布，已对摩洛哥情报当局利用以色列恶意软体"飞马"监控数名法国记者的指控展开调查。

广告 继续浏览后续

法新社消息，位于巴黎的新闻非营利机构"禁闻"负责人理查德披露的消息证实了"世界报"和"法国广播公司"此前的消息，这两家媒体披露：包括前总理菲利普在内的14位法国政府官员的电话号码，被列入摩洛哥国家情报部门"飞马"间谍软件的监听名单中。

"禁闻"负责人理查德周二接受法国LCI新闻频道采访表示，"我们只是发现了这些电话号码，但我们无法对马克龙总统的电话进行技术鉴定，以确定总统的电话是否被这款间谍软件侵入，也无法确定总统是否被监听。

不过，理查德表示，无论马克龙总统电话是否被监听，(他的号码被软件锁定）都说明这是有利可图的。

马克龙在回应法新社有关提问时表示："如果此事得到证实，这显然是一起非常严重的事件"。马克龙说，媒体曝光的消息终会真相大白。

以色列软件监控公司NSO向一些专制政府售卖一款名为飞马（Pegasus）的手机间谍软件，将各国政要、人权活动人士、记者、律师列为监控目标。法国“禁闻”组织和“大赦国际”获取了一份有着50万个电话号码的清单，并向媒体进行披露。这款恶意软件可以入侵苹果和安卓设备，容许截取讯息、照片、电邮，纪录通话，和秘密开启麦克风。

法新社援引法国广播公司及"世界报"披露，上了这份"监控清单"的除了有前总理菲利普及其夫人，还有法国政府重要成员，包括外长勒德里昂，经济部长勒梅尔以及议会议员和各党团领导人。

另外，疑遭摩洛哥情报部门利用以色列间谍软体"飞马"监控的法国《另媒体》（Mediapart），就其两名记者被监视提出投诉；预计将有其他法国媒体跟进。

巴黎检察官周二宣布，检方已对摩洛哥情报当局利用以色列恶意软体"飞马"监控数名法国记者的指控展开调查。