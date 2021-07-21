暴雨使河南全省亡25人 7人失联 125万人受灾

河南省政府21日傍晚表示，据不完全统计，16日以来的豪雨已造成全省25人死亡、7人失联，89个县级行政区共124万737人受灾，直接经济损失达人民币5亿4228万7200元。

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郑州市城区严重内涝，地铁停驶，铁路、公路、民航运输受到严重影响。河南全省已紧急避险迁移1万6325人，安置16万4710人。而农作物受灾面积达7.5万公顷，其中绝收面积4700公顷。

河南省防汛抗旱指挥部办公室主任徐忠指出，位于郑州的常庄水库、郭家咀水库，以及贾鲁河与支流，都发生洪灾险情。其中，属中型规模的常庄水库下游，在20日中午出现多处管涌（土方严重渗水）现象；而属小型规模的郭家咀水库更出现水位溢顶的溃坝风险。经过抢修，目前下游民众已被疏散，水库运作恢复正常。

根据郑州机场官方发布，因19日到20日的大雨影响，郑州机场昨天执行航班319架次，取消303架次。今天中午12时前，郑州机场不接受进港航班。T2航站楼内停留旅客约1100人。

中国交通运输部则发布，由于河南省遭遇极端强降雨，截至21日早上7时，有26条高速公路的29个路段封闭，恢复时间待定；河南的8条国道和8条省道共计30个路段因强降雨引起路面积水、坍方而中断。