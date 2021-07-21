法媒关注郑州水漫地铁惊魂至少12人死亡

河南暴雨与郑州地铁乘客被困事件7月21日星期三在法国各大媒体引发极大关注。目前欧洲多国也正受到洪水肆虐，当前全球多地的气候失调预示着未来人类与自然博弈的严峻挑战。

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本台今天凌晨三点发布了有关郑州地铁至少12人死亡的消息，提及社交媒体上大量转载的乘客被困地铁车厢视频，水已涨至乘客脖子处，并引述事发地政府在微博上的报告：暴风雨罕见且暴烈，郑州地铁积水，12人死亡，5人受伤。与本台同属一集团的法国电视24台强调了本次河南大雨的极端性，指出郑州在三天当中的降雨量，相当于正常情况下一年的降雨量。

其他例如法新社，世界报，巴黎人报，法国国营电视台等也报道了郑州地铁至少12人死亡的消息，引述央视视频和人民日报报道片段，用文字重现了郑州市民在翻滚的泥水当中艰难推车，一些房屋倒塌的灾难场景；同时强调，最惨烈的事故发生在地铁当中，根据未经核实的社交媒体消息，被困地铁车厢的乘客有的站在座位上，有的紧握住栏杆，称央视报道展现的，则是无人地铁站汹涌滚入泥水的场景。世界报还引述了微博上一名被困乘客的话说，救援人员成功打开了地铁车厢的顶部，人们一个个获救，还有些画面展现的是乘客们坐在地铁车厢顶上，半身被隧道当中的水淹没。

此外，各大法国媒体还指出，本次小时降水与日降水出现郑州建站60年以来的最高值，习近平也承认水情非常严重，军队已前往救援，同时关注了至少20万人被紧急撤离，3万6千人受灾，受困者在微博上的大量呼救，这些呼救在全中国引发群体极大担忧与信息追踪，伊何滩拦水坝出现20米决口，随时可能垮塌，第83集团军工程防化旅紧急出动等消息；并指出，中国夏季多遭水灾侵袭，而郑州与洛阳等地临近黄河，黄河水灾则在中国历史上屡次造成人员伤亡；尽管有先例，但科学人员认为气候变化仍然加重了涨水的风险。