「港台」弃用台湾总统 须按一中改称「地区领导人」

港台的新闻报道昨已即时弃用有显示台湾为国家的用词。2021年7月21日

身为香港政府部门的香港电台(简称「港台」)突然向员工发出即日生效的内部通告，表示基于「一个中国」的原则，在处理涉及台湾的新闻报道及节目时，不得提及或显示台湾是主权国家的字眼，故此须以「台湾地区／当局领导人」取代「台湾总统」的称呼，而外交部长更被改为「对外交往部门负责人」。亲中人士期望，港台的改变能起带领作用。

广告 继续浏览后续

过往尚算享有编辑自主的香港电台，近月日趋政府部门化，须按中央政策办事，以致本地制作节目亦要让路予国产剧集，但仍受爱国人士批评，出身传统左派香港工会联合会的议员陆颂雄上周在立法会指，港台的新闻报道把蔡英文这个「台湾地区最高领导人」称为「总统」，或违反「一国」原则，使市民误以为台湾地区最高领导人为「国家」元首，质疑用字偏离《香港电台约章》的「准确」要求。其後，据悉有财经组资历较浅的记者在上载台湾股市新聞时配以代表台湾国旗的「青天白日满地红旗」，引起广播处长李百全不满，昨(20日)午便发出由广播处副处长冯建业代行的内部通告，而把台湾旗上载新闻网页的员工，亦在上层要求下，昨日请辞。

据了解，通告发出后，新闻部总监在内部通讯群组中表示，日后不可用「青天白日满地红旗」和台湾总统府的照片。

根据通告，港台员工须以「台湾地区/当局领导人」称呼「台湾的总统」；要以「台湾行政机构」、「台湾地区行政管理机构」取代「行政院」；亦不能使用「国立」、「中华民国」及「行政院」等字眼，甚至是「台湾政府」等字眼亦要避免使用，可改用「台湾当局」。

通告解释，香港与台湾同属一个中国，港府一直按照《基本法》、一个中国原则及中央政府处理香港涉台问题的基本原则和政策（「钱七条」）处理涉台事务，香港电台的节目及信息对台湾及有关机构的描述及用字规范，必须严格恪守上述原则。通告又指，通告所举例子并非全部，港台应小心规管，员工在提及台湾及其相关组织时，须使用恰当用字。

通告发出后实时见效，港台昨日一篇有关台湾将在立陶宛设立代表处的报道中，已改用「台湾当局」代替外交部；而吴钊燮的称号亦由沿用的「台湾的外交部长」改为「在台北，对外交往部门负责人吴钊燮」。有关改动，比可在中国「落地」的凤凰卫视更令人侧目，例如凤凰等半官方媒体会以引号来标示相关名称，如”外长”或台湾当局外事部门负责人，以示质疑或模糊化处理。

通讯办上月曾就港台新闻以「总统」称呼蔡英文的投诉作出裁决，裁定投诉理据不足，因为台湾当地一般以「总统」称呼蔡英文，其他香港媒体亦同样使用有关称谓，相关报道没有明示或暗示台湾并非中国一部分，没有证据显示使用有关用词会令报道有误，亦没有违反《电视节目守则》。不过，陆颂雄上周继续在立法会提出书面质询，商务及经济局长邱腾华未有正面响应，只是重申，港台会恪守原则。

中国港澳研究会副会长刘兆佳指出，香港传媒报道台湾行政机关时未有统一用语，港台作为公营广播机构，今次的做法可能是希望达到带头作用。另外，浸会大学新闻系高级讲师吕秉权则忧虑，自《港区国安法》生效和北京政府将统一台湾的时间表放上议程后，除了港台作为官方机构要与中央立场接轨外，北京可能会加紧整顿及管理香港传媒，在其他政治敏感议题上将进一步规范其他传媒的新闻用语。

港府去年便已按中国要求，把武汉肺炎统称新型冠状病毒，并指这是世界卫生组织的标准名字。《苹果日报》其后引述私隐专员公署谈及新冠肺炎时转为武汉肺炎，亦被公署发文澄清及批评。