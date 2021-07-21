移民潮「好」作用：港失业率四连降至5.5% 升大学今年最易

香港因为《港区国安法》实施和北京政府收紧控制而出现的移民潮，终于出现两项「利好」消息，一是移民令劳动人口减少，以致失业率连续四个月下降至最新的5.5%，快将接近去年初的水平；以及今日发榜的中学文凭试（DSE），因学生移民而令考生减少，以致余下考生更易升读大学，有升学顾问更相信，今年或是最易入读资助大学的一年。

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香港统计处昨(20日)天公布今年4至6月的最新失业率是5.5%，较上一次下降0.5个百分点，失业人数减少约2万，至21.31万；同期就业不足率下跌至2.5%，较上一期下跌0.3个百分点，就业不足人数减少约1.14万人。按行业划分，同期大多数主要行业的失业率都有下跌，其中以楼房装饰修葺及保养、艺术娱乐及康乐活动、餐饮服务有较明显跌幅，但制造业却录得0.5个百分点的较明显升幅。

环球管理咨询有限公司董事总经理李汉祥表示，失业率下降与港人移民潮有关，因为移民港人会剔除于劳动人口之外，而且今次移民潮涵盖面较广，包括不同年龄层，一些刚毕业的年轻人亦远赴仔乡。他补充，这对留下来的人有更多和更大的工作及升职机会。不过，另一人事顾问公司董事总经理周绮萍认为，失业率下跌主要是因为疫情好转。

无论原因为何，中文大学商学院高级讲师李兆波预计，整体失业率今年内再大幅下跌的机会不高，但在市民已习惯新常态生活下，今年底至明年初的失业率有机会好转至疫情爆发初期的4.2%左右。

另一个反映香港移民潮的，是让考生报读大学的中学文凭试（DSE）。香港考试及评核局昨天公布，今届文凭试共有43,294名学校考生及6682自修生应考，较去年减少八百多人，跌幅1.6%，约1.4人争一个资助大学学位。该局秘书长魏向东表示，随着中六学生人口持续下跌，但资助大学学额不变，加上近年出现移民潮，考生今年入读资助大学可能较以往容易。升学顾问吴宝城更指出，获悉今年较多考生决定到海外升读大学，院校入学的竞争或较过往小，今年或是最易入读资助大学的一年。

香港移民潮的影响逐渐浮现，但港府未有相应政策调整，大学校长会前日首先表达人材流失令教师不足和中层管理层绑层，是首个指出移民潮影响的专业团体，但教育局只是表示数体数据未有统计，而公立学校的教师流失水平，大致与去年相若。