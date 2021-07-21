《苹果》前总编辑林文宗被捕 记协促停止针对新闻机构

前香港《苹果日报》执行总编辑林文宗今(21 日)早被警方国家安全处人员上门拘捕，指他涉嫌触犯「串谋勾结境外或者外国势力危害国家安全」罪，暂被扣留在长沙湾警署，成为该报第十四名涉嫌因违反《港区国安法》而被捕的人士。香港记者协会对当局针对一间新闻机构感到愤慨，促当局不要屡次以国安之名拘捕新闻从业员，各业界散播白色恐怖。

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林文宗在前《苹果》高层上月中被捕时主持报章出版事宜，该报上月 24 日停刊时，工作至最后一刻，及后辞职，但表明会与前副社长陈沛敏继续处理公司的善后工作。记协表示，对警方拘捕一间已停运的传媒机构前员工感到震惊及不解，促请当局切实解释一直合法进行、理应受到《基本法》保障的新闻及出版工作如何危及国家安全。

拥有《苹果》的壹传媒创办人黎智英，早已因参与和平游行而被判非法集结罪成入狱，当局并控告他和壹传媒其他高层违反国安法，及至6月中，警方国安处搜捕七名高层和主笔，当中，壹传媒行政总裁张剑虹和前《苹果》总编辑罗伟光其后被控串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，现正还押，其余 11 人暂未被起诉，另与《苹果》相关的三间公司合共约1800万港元资产被冻结，员工无法获得支薪。