河南强降水死难者升至33人 交通部发紧急通知要求吸取教训

路透社北京站7月22日星期四消息，本周初开始暴雨引发的水灾已经在河南全省造成至少33人死亡，其中12人死于郑州地铁五号线。另外根据郑州地铁方消息，地铁五号线事故，除了12人确认遇难之外，仍有5人送院观察，体征稳定。

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路透社引述新华社报道称，与北临河北邯郸的河南安阳，有超过7万人自周一的600毫米降水量出现后得到转移，郑州北部的新乡在周二与周四之间出现了812毫米的降水量，截至周三晚间，受灾人数达到47万人，受灾作物达5万5千公顷。暴风雨一路北上，横扫多个城市，摧毁房屋，淹没道路，造成的经济损失至少有12.2亿元人民币，合1.6亿欧元。

法新社同一天从郑州发来报道，称居民们在堆积在一起的汽车，街上零散的物件当中，仍然对这场历史性的洪水感到震惊。三年内，郑州市降雨量达到一年的值，顷刻间让排水系统饱和，泥水涌上街道，涌进地铁和隧道。周四，舆论愈发开始倾向于讨论政府在这类重大自然灾害面前，做过什么程度的准备。社交平台上，人们对郑州地铁五号线事故发问：当时街上的水已经齐腰深，为什么地铁仍然运转？

面对舆论高压和攀升的受灾者遇难者人数，中国交通运输部在22日贴出有关城市轨道交通防汛工作的“紧急通知”，“要求吸取地铁雨水倒灌事件的教训”，若“遇到非常规情况”，应“及时停运列车，疏散乘客”。公告当中要求各地“立即对风险隐患进行再排查，再整治”，“即使调整完善应急预案”，“强化应急处置和抢险救灾”，要求运营单位吸取本次雨水倒灌事件的教训，“对超设计暴雨强度等非常规情况，采取停运列车，疏散乘客，关闭车站等应急措施”，“不具备安全运行条件的，应坚决停运”。

“紧急通知”还要求各地交运部门“重点排查地势低洼的车站，过渡段，长大区间”等“重点区域的排水设备设施能力”；“排查排水管道与周边市政管网的联通情况”，“排查在建线路与既有线路连接处的封堵情况”，“防止雨水通过在建线路倒灌车站区间”；“加强地面高架线路沿线边坡检查”，对不达标，有风险处，进行“补齐，补足，补强”。