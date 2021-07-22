长沙公益三人被指颠覆判刑两、三年 程渊刑期不明 家属怒拒非法审判结果

中国公益团体「长沙富能」三名工作人员程渊、刘永泽(原名刘大志)及吴葛健雄因涉嫌颠覆国家政权罪被捕及秘密羁押至今两年，家属近日获悉刘和吴二人已于前(2021年7月20日)天分别被判入狱两年和三年，而「富能」创办人程渊的刑期则是未明。

中国公益团体「长沙富能」三名工作人员程渊、刘永泽(原名刘大志)及吴葛健雄因涉嫌颠覆国家政权罪被捕及秘密羁押至今两年，家属突然收到不知名人士通知，才获悉刘和吴二人已于前(20日)天分别被判入狱两年和三年，而「富能」创办人程渊的刑期则是未明。程渊妻子施明磊和吴父吴有水均指判决是「彻头彻尾非法的审判」，家属绝对不会认可判决。施明磊忧虑，两年来从未能与家人接触，不知道三人的健康情况，重申要求当局立即释放三人。

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另一公益机构北京益仁平中心联合创办人陆军透过视频估计，三人被控及判刑，与他们经常接受媒体访问，尤其是香港和海外，当局要起威吓作用。

在「长沙富能仨」案于去年9月秘密审判后大半年，案中最年轻被告吴葛健雄的父亲吴有水今(22日)早透过视像在其新书发布会上披露，前天收到电话，对方自称只是传递信息，指刘永泽被判两年，过两天便可出来；吴葛健雄被判了三年；程渊的判刑结果就不知道。吴有水其后向吴葛健雄的官派律师陈汝超证实，案件已于20日上午宣判，刑期一如来电者所说，但拒绝透露程渊的判刑结果。

吴有水指出，判决很不正常，因为所有案件，包括不公开审讯案件的判决都应是公开的，但此案却没有公开判决，程渊的更是判决不明，反映审判不合法。他续称，此案其实从一开始便不合法，三人的会面权全被剥夺，家属委聘的律师同日被解聘，包括他这名身兼律师的爸爸在内，而官派律师则是连名字也成了国家机密。他更反驳长沙中级人民法院指案件经公开审讯的说沌，指法院公告没有案件数据，法院内部亦没有相关数据，如何公开？「我们不可能认可这判决」。

曾因维权案被停止执业九个月的吴有水律师，把是次经历和其他维权经验写成约十万字的《被偷走的辩护权》，在台湾出版，并请来案中另一家属施明磊阐述案件背景。

身在美国的施明磊透过视像亦指判决是「非常荒唐的存在」，因为案件由始至终都是非法办理，案件由起诉、审讯和判刑，家属都没有收到任何官方通知，亦无法接触被扣亲人。面对如此一个彻头彻尾的非法审判，家属绝对不会认可，日内会尽快前往长沙，要求法院依法公开审判过程和结果，并向家属提供判决书。

长沙的「富能」是公益机构，长期关注残疾人权利议题，而程渊、刘永泽及吴葛健雄则是长沙富能的工作人员，当中，程渊是资深的公益法律人士和富能创办人，曾推动多宗关于乙肝及艾滋病歧视和计划生育政策的影响性诉讼。三人于2019年7月22日被长沙市国家安全局以「涉嫌颠覆国家政权罪」为由刑拘，被羁押一个多月后遭长沙市检察院正式批捕，自刑拘至今未能见到家人和家属委聘的律师。