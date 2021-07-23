习近平选择七月出访西藏  专家解读或欲显示不认同胡耀邦对藏政策

中官方7月23日确认了自由亚洲电台最先报道的消息，中国主席习近平于7月21日与22日访问西藏，至于习近平为何在此时出访秘密出访西藏？著名藏学家，美国哥伦比亚大学教授罗伯特·巴那特教授（Robert Barnett）与流亡法国的藏人德南姆（Tenam）分别向法广介绍了他们的观点。

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就在全世界的目光都聚焦中国河南水灾时，中国主席习近平突然出访西藏，引发外界高度关注。

中国官方新华社微博账号报道说，习近平在西藏林芝考察调研，受到西藏各族干部群众热烈欢迎。

法新社就此评论说，这是继2011年7月习近平上任国家之前出访西藏之后的又一次访问。据海外援助西藏组织获得的信息，近日拉萨地区活动异常，警方加强了治安，许多道路被封锁。

至于习近平为何秘密出访西藏？流亡法国的藏人德南姆向法广表示习近平的行踪一向不完全公开，尤其是涉及一些敏感事务，再加上西藏民众对当局出台的新近的宗教以及藏语政策十分不满，因此，当局当然不会冒风险公告习近平的到访。

美国哥伦比亚大学教授罗伯特·巴那特指出之前就有非正式渠道透露习近平将在今年七月访问西藏，庆祝西藏“解放”七十周年。不过习近平为何在七月出访西藏纪念西藏“解放”，因为1951年中央人民政府与西藏地方政府签订和平解放西藏的《十七条协议》的日期是5月23日，中国官方2009年将3月28日定为西藏百万农奴解放纪念日，而7月中旬仅仅是十年前习近平出访西藏的日子，巴那特指教授指出没有人知道7月是西藏的什么纪念日。不过，他认为官方确定的5月23日的纪念日主要是从1980年胡耀邦5月23日访问西藏开始，胡耀邦选择此一日期的初衷是要回归到建国初期中共确定的对藏的温和政策。或许今天他的接班人要显示并不认同胡耀邦的观点。