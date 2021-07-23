常玮平：家属追问超期拘押缘由检察院称案件太敏感无法回答

7月9日刚刚获得人道中国等人权等组织颁布的本年度"中国人权律师奖"的中国维权律师常玮平今年四月初被逮捕之后家属尚未收到任何来自检察院的消息，而按照规定检察院应该在两个月内做出决定移送提诉，常玮平的妻子陈紫鹃7月22日携带儿子前往陕西省人民检察院探问，但却并未获得任何回应。

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陈紫鹃向法广讲述了前后经过 : “ 我周四去陕西省人民检察院，主要是控诉两大问题，一个是超期拘押，一个是剥夺律师辩护权的问题，常玮平2021年4月7日被逮捕，按照中国的法律，逮捕之后两个月以内，应该作出决定是否移送检查部门起诉，但是，一直到6月6日，我们没有受到检查机关的任何信息，我们因此推测可能会延期，但是，现在已经三个月了，依然没有任何消息，因为正在侦察期间的案子应该由检察院管，所以我们去了检察院了解情况。但是，今天检察院的工作人员打了一圈之后，回答说，常玮平的案子太敏感了，不能够作出任何回答，所以现在究竟是延期了还是别的原因，我们家属无从得知。至于剥夺律师交流案情的权利是因为本案的律师已经多次前往宝鸡市公安部门以及办案机关，但是没有会见工作人员的可能，门口的保安都不让律师进门。

陕西维权律师常玮平因多年来代理多项反性别歧视、艾滋歧视、性侵女童等公益案件而遭受当局打压，2018年10月被停业3个月，2019年年底参与厦门聚会后于2020年1月被陕西省宝鸡市公安以“煽动颠覆国家政权罪”秘密关押了10天，获得取保候审后，他在Youtube上发表视频，揭露自己在秘密关押期间遭受酷刑，视频上传之后不久他便与外界失联。

7月9日，民间司法改革基金会、人道中国（Humanitarian China）等台湾、美国民间团体周五晚间为第5届中国人权律师节及"709大抓捕"6周年召开线上大会，宣布将今年度的"中国人权律师奖"颁给仍被中国政府关押的人权律师常玮平、丁家喜。常玮平的稚子代父发表获奖心得时说，"今天我终于知道，我爸爸是在别人眼中的一位英雄"。