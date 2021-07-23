德国BionTech疫苗在中国上市面临突破？

据德国《世界报》和德国电信公司综合消息，中国先是贬低德国BionTech疫苗，然后又觊觎该疫苗。中国目前正在审查BionTech疫苗的上市批准。一切迹象表明，中国疫苗缺乏有效率是原因。

广告 继续浏览后续

中国很长一段时间都贬低德国BionTech疫苗，但中国现在大转弯，对该疫苗态度大大好转，还给疫苗穿上了中国的外衣，取名复必泰，好象它是一个中国产品。中国一个专家小组现已完成了对德国疫苗的测试。疫苗在中国上市可能很快将取得突破。

尽管最终批准仍在等待中，但据中国媒体报道，BionTech的中国合作伙伴复星医药在股东大会上表示，中国国家药监局对mRNA新冠疫苗“复必泰”的审定工作已经基本完成，专家评审已经通过了，目前正在加紧进行行政审批阶段。复必泰最早将能够在八月份开始在国内生产。而人们在很长一段时间都无法预见到这一发展。

中国复星医药与德国BionTech的合作自2020年3月就存在。两家公司甚至从五月开始成立了合资企业。但直到数周前，中国还一直对mRNA疫苗进行抹黑运动。而大多数时候，媒体在评论中只提到了BionTech的美国合作伙伴辉瑞的名字。

这种做法可能是有系统性的。由于中美贸易战，中国人对美国产品信心大失。把BionTech/辉瑞疫苗和美国联系起来，会让许多中国人疑心重重。 有消息人士称，未来，复必泰在中国很可能会作为加强针使用，免费接种。

世界报认为：中国将很快使用BionTech疫苗，这是因为中国自己的疫苗有效率偏低。据中国《财新》消息，德国BioNTech疫苗公司和复星医药合作在中国的年产能可以达到10亿剂。但中国人口是14亿。鉴于这一背景，北京不太可能向90多个已使用中国疫苗的国家提供第三剂加强针。