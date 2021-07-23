滴滴罚款或超阿里的23亿欧元天价

7月23日星期五法新社北京站引述彭博社消息称，中国政府正在考虑对滴滴出行祭出“史无前例的重磅惩罚”，罚款金额应超过阿里巴巴此间的罚款金额。

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阿里巴巴在今年4月因违反竞争规则而被除以23亿欧元的罚单，而滴滴出行这次触碰的是另外一条红线：收集数据，安全威胁。6月，滴滴欲筹资37亿欧元赴纽约上市，中国政府对此并不支持，并重点提到数据隐私安全。7月16日，中国国家网信办等7个部门进驻滴滴出行科技有限公司，对网络安全问题进行审查。与此同时，滴滴出行的应用程序现已经无法下载，审查期间，停止新用户的注册。

彭博社7月23日星期五表示，中国监管方正在考虑对滴滴出行实施重大惩罚，以儆效尤，其中提到的惩罚可能性包括：叫停滴滴出行的部分业务，让公共投资方成为股东，或者加以天价罚款，罚款额度应该在阿里巴巴的23亿欧元之上，但彭博社并未引述这一消息源。又或者，中国政府也可以命令滴滴彻底退市。

法新社指出，中国其实长期以来一直鼓励大小公司走向国际化，许多中国公司也赴美上市，不过现如今中国和美国关系不佳，尤其是科技领域两国竞争冲突不断，中方现如今非常警惕国内的关键数据，会跟随科技巨头，流向海外。法新社指出，这也是为什么中国希望强化国内公司在把网络安全领域完善到无可指摘的地步，再允许它们去国外发展。2012年，阿里巴巴的前员工程维创办了滴滴，目前该打车软件在包括俄罗斯和澳大利亚的15个国家都可使用，并在2016年的无情价格大战当中，从中国赶走了美国竞争者优步。