谢尔曼来访前 中国对美施以报复性制裁 白宫称不惧

中国23日宣布制裁7名美方人员与实体，以报复美国日前的涉港作为。白宫回答：美方不会因此畏惧，会持续动用所有相关制裁工具；遭制裁的“香港民主会”则反驳北京：制裁等于是对他们的肯定。

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中国外交部23日首度依据6月生效的“反外国制裁法”，对6名美方人员和1个实体祭出反制制裁。以回击美国16日首度发布的“香港商业警示”，警告美企在香港营运可能面临的风险。

上榜人士包含川普时代商务部长罗斯（Wilbur Ross）、美国会美中经济暨安全检讨委员会（USCC）主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）、美国会与行政当局中国委员会（CECC）前办公室主任史提佛斯（Jonathan Stivers）、美国国际民主协会（NDI）人员金度允、美国国际共和研究所（IRI）亚洲事务副主任金恩（Adam King）及人权观察组织（HRW）中国部主任李察逊（Sophie Richardson）。在美港人所成立、积极推动美国涉港相关立法的”香港民主会”（HKDC）也在制裁名单上。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）23日在媒体简报会上回应表示，美方不会因此畏惧，仍会致力动用所有相关制裁工具。中国透过惩治一般民众、企业与公民社会团体来传达政治讯息，今天制裁只是中国这类问题行径的最新例证，也显示中国投资环境日益恶化，政治风险升高。

她说，北京先前也曾对美国发动毫无依据的制裁行动，包含今年1月制裁28名美国官员，3月制裁2名美国国际宗教自由委员会（USCIRF）委员，去年7月也制裁多名美国人员及在世界各地促进民主与人权的机构。

白宫发言人莎琪强调：“美国两党皆反对中国瞄准人权与自由捍卫者的『离谱行迳』，北京试图恫吓霸凌在国际间受尊重之非政府组织做法，说明中国更加被孤立在世界之外。”

至于中国今天的制裁行动是否会影响美副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）25日至26日访中行程，莎琪表示，她没听说行程有任何变动。美中之间互动与会晤不是只讨论彼此有共识领域，也会讨论双方意见相左之处。

中央社报道：”香港民主会“HKDC总监朱牧民则透过声明表示：被中共这样的威权政体锁定与制裁就像“荣誉勳章”，是对他们努力捍卫之价值与人们最棒的肯定。