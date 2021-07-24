专家警告：新一波疫情和天灾人祸导致全球供应链大乱面临崩溃

新冠病毒变异株Delta造成的新一波疫情、中国和德国遭遇洪灾、南非重要港口受到网络攻击，种种因素造成全球供应链大乱而面临崩溃，对原已脆弱的原物料、零组件和消费产品供应带来威胁。

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中央社综合报道说：Delta变异株疫情重创亚洲部分地区，迫使许多国家切断国际货轮船员的上岸管道，船长无法让疲惫的船员下船，换另一批船员上来，使得10万名左右船员受困海上，回到了2020年疫情刚起各地封城的状态。国际航运商会（International Chamber of Shipping）人士告诉路透社：我们这次不是面临换一批船员的危机时刻，而是已身处危机中。全球供应链面临危急时刻。由于全球贸易约9成仰赖海运，这波船员危机冲击到全球商品供应，从石油、铁矿砂到食物和电子产品等，无一幸免。

与此同时，中国和德国这两大经济体相继爆发致命洪灾，对尚未从疫情重创中复原的全球供应链来说，更是雪上加霜。正值电厂亟需燃煤应付夏季用电高峰之际，中国洪水造成内蒙古和山西等矿区的煤炭运输受阻。而德国的陆路运输也大幅减缓，延迟出货量和前周相比增加15%。

南非开普敦、德班的货柜港本周遭到网路攻击，进一步冲击港口货运作业。英国卫生单位官方应用软体App通知数十万接触确诊者的劳工自主隔离，迫使超市业者不得不跳出来警告恐有供应短缺之虞，部分加油站已经关闭。

全球各地港口正面临数十年未见的大塞车。中国港口协会21日表示，货运量能持续紧俏。东南亚、印度和其他地区制造业受到疫情复燃影响，部分订单转向中国。

美中两国占全球经济产出超过40%，供应链大乱重创美国和中国这世界两大经济火车头，恐造成全球经济减缓，商品和原物料价格上扬。