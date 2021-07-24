美国南加州自由雕塑公园中共病毒雕像遭歹徒纵火焚毁

7月23日下午6时许，美国南加州自由雕塑公园《中共病毒》雕像遭歹徒纵火焚毁。雕像作者、著名雕塑家陈维明指出这是中共所为，他表示：“就算他们将雕像烧了、炸了，我们也会重新制作一座新的《中共病毒》雕像，将中共钉在历史的耻辱柱上。”

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一个酷似中共最高领导人的头像长满新冠病毒毒株的《中共病毒》雕像，于今年六四屠杀纪念日在自由雕塑公园揭幕。数百位旅美中国民运人士，以及国会众议员、国会与行政当局中国委员会共同主席史密斯（Chris Smith）前来参加揭幕仪式。7月17日，《中共病毒》雕像遭第一次破坏，歹徒在雕像上劈开一个大洞，雕像头顶的一个毒株被切断。

自从17日雕像遭第一次破坏后，自由雕塑公园就安排人守夜值班。陈维明说：“我们没想到歹徒会这么明目张胆，在大白天纵火。美国警方也低估了中共在海外的活动势力。”

23日晚上6点天色尚明，自由雕塑公园附近的居民发现园区失火，打电话报告消防局，消防车7点抵达现场，但整个雕像已被彻底焚毁，仅剩基座。

陈维明对《美国之音》说：共产党如此仇恨、害怕一座雕像，想要把它摧毁，也想把这个独裁政权给世界造成的危害抹去，但是他们不会得逞。陈维明对《大纪元时报》表示：《中共病毒》雕像触动了中共高层的敏感神经，是他们的心头刺，所以才无所不用其极，一而再入侵破坏。陈维明誓言重新雕塑一座《中共病毒》雕像，不会让中共得逞；原基座将作为遗址，让这个焚毁事件成为人们铭记在心的历史。

目前，当地警方与美国联调局（FBI）都已介入调查《中共病毒》雕像被焚毁事件。自由雕塑公园已提供手中持有的证据，协助调查。