腾讯被处网络音乐独家版权整改，和50万元罚款

7月24日星期六路透社北京站消息，出于对部分公司日益增长的影响力和消费者大量敏感数据安全的担忧，中国市场监管机构再次针对“失控发展”的科技领域进行打击，这一次瞄准的是巨头腾讯。

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路透社指出，多年来得益于松垮的监管，腾讯的业绩增长可观，现如今它要面临升级的调查力度了。7月24日发布的中国国家市场监督管理总局的公告显示，已对腾讯控股有限公司做出责令其解除网络音乐独家版权等的处罚。根据这份公告，市场监管总局对腾讯2016年收购中国音乐集团股权当中的嫌疑行为立案调查，调查认为，这宗交易“构成违法实施的经营者集中”，“具有或者可能具有排除，限制竞争的效果”，例如“集中后，实体在相关市场具有较高市场份额”，“集中减少相关市场主要竞争对手”，“集中可能进一步提高相关市场进入壁垒”，因此依据反垄断法，对腾讯开出行政处罚。

针对腾讯的行政处罚决定包括：责令腾讯与其关联公司解除与上游版权方达成的独家版权协议，解除上游版权方授予的优于其他竞争对手条件的协议等，来恢复相关市场的竞争状态，同时处以50万元人民币罚款。

腾讯音乐在同一天发布公告，表示公司接受行政处罚决定书，将按照要求，就三十日内解除独家音乐版权，停止高额预付金的版权费用支付方式，无正当理由不要求上游版权方给予腾讯优于竞争对手的条件等按期整改。