菅义伟与马克龙等举行会谈

菅义伟首相24日在东京元赤坂的迎宾馆，会见了出席东京奥运会开幕式的法国总统马克龙等。法国将举办下一届2024年巴黎奥运会，两首脑确认合作以确保两届奥运会的成功举办，还就中国问题和实现“自由开放的印度洋太平洋”合作交换了意见。这是自今年6月在英国举行的G7峰会以来，两国领导人的第二次面对面会晤。

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24日是菅义伟首相与各国贵宾进行“马拉松式会谈”的最后一天，自22日，作为奥林匹克外交，他与马克龙等7个国家的领导人举行了会谈。

菅义伟还与波兰、科索沃、瑞士和亚美尼亚总统以及黑山总理举行了会谈。

由于法国是2024年奥运会的主办国，日本政府将与马克龙总统的会晤定位为“奥运外交的聚光点”，比与其他国家的贵宾花费更多的时间，并举行午餐会。

马克龙23日出席东京奥运会开幕式，他是G7首脑中唯一参加东京奥运会的领导人。 随着202年巴黎奥运会的临近，法国对东京奥运会的热情很高，预计有两位法国高官在奥运会期间访问日本。 现在正在研究让·卡斯特克斯总理参加闭幕式的计划。

马克龙于23日上午抵达东京， 在会见国际奥委会主席巴赫后，他对记者说：“我们必须学会与病毒共存，本着奥运精神，让我们展示合作的价值，在此时此刻是最为需要的。” 24日，他观看柔道和三人篮球比赛以支持法国队。

以21日的垒球和足球拉开序幕的各项比赛从24日起全面展开。棒垒球时隔两届奥运实现重返奥运会，这届奥运会新增项目有空手道、滑板、运动攀登和冲浪。比赛场馆分布在10个都道县，包括以东京为中心的首都圈、北海道、宫城、福岛、茨城、静冈以及公路自行车赛途经的山梨。