输入病例令北京头疼：缅甸政府和反政府组织均称收到中国新冠疫苗

法新社曼谷站7月24日消息，缅甸反叛武装克钦独立军称，中国向其提供了超过一万剂新冠疫苗。目前中国政府正在试图减少从南部入境的新增病例。

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克钦独立军（KIA）发言人周六表示，中国云南已向南部边境附近活动的这一武装反政府组织提供了超过一万剂Covid疫苗。与此同时，中国国药捐赠的一批73万剂疫苗于周四抵达仰光，缅甸官员表示，将优先考虑与中国接壤的居民。同样在7月24日，中国驻缅使馆称，中国援缅的新一批新冠疫苗“于7月22日至24日分三批已全部运抵仰光国际机场”。

自2月军方掌权以来，缅甸一直处于动荡之中，现在又遭到新冠疫情的冲击。法新社引述克钦独立军消息称， “我们向中国求助，中国便为我们提供了疫苗方面的帮助”，但这名发言人没有具体说明他们拿到的是何种疫苗，也没有说明第一批何时到达。不过，克钦独立军发言人称，部分疫苗属于付费购买，部分是属于捐赠。

法新社回顾称，中缅边境的新冠感染数让北京感到头疼。本月早些时候，中国全国报告了57例新感染病例，这是自1月下旬以来的最高每日记录，这当中就包括中缅边境的瑞丽市的15例。云南省则指出，这当中12人是缅甸公民。