台风烟花袭来 浙江省长走访地铁站：遇突发状况不能层层等命令

综合消息显示，台风“烟花”已于当地时间7月25日12时30分前后登陆中国浙江省舟山市普陀区，登陆时强度为台风级，中心气压965百帕，中心最大风速38米/秒。对此，浙江已宣布将全省提升防台风应急响应至Ⅰ级。浙江省省长郑栅洁24日前往杭州地铁站等地检查防台工作，并指遇到突发状况不能层层等命令，要有第一时间的意识，明确站台、条线、全网各自职责分工和针对不同情况的应对流程，迅速及时决策，科学果断处置。

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据中国气象部门预测，台风“烟花”具有路径复杂、影响范围广、风雨潮叠加、登陆后陆上维持时间长、累计雨量大等特点。台风“烟花”登陆舟山后，预计将于25日晚上在浙江嘉兴到江苏启东一带沿海再次登陆，之后有可能在华东地区长时间回旋或滞留，浙江、上海、江苏、安徽等地将会出现大范围持续性强风雨。中国国家防总副总指挥、水利部部长李国英25日主持会议，部署“烟花”暴雨洪水防御工作。

李国英指出，台风“烟花”移动速度慢、覆盖范围广、水汽充足，极易出现大范围、持续性强降雨，导致江河洪水峰高量大，洪涝和山洪地质灾害发生几率大，加之恰逢天文大潮，将形成风、暴、潮、洪“四碰头”的极端不利局面。他称，要在前期工作的基础上，再检视、再细化、再落实，立足于最不利情况，以流域为单元完善各类防洪方案，尽职尽责尽力做好应对的各项防御措施。

会议期间，李国英要求要做好城市防洪排涝，防范江河洪水的同时，防止地下空间、低洼地区、下穿立交桥受淹致灾。要切实做好山洪灾害防御，及时发布预警信息，确保信息传递到人、防御责任到人，提前做好转移避险。要提前研判工程安全风险，提前预置抢险人员、物资、设备。要进一步明晰和压实各项防御责任，做到对象明确、目标明确，责任到岗、责任到人。日前，河南郑州等地洪水灾情出现隧道和地铁被淹导致民众生命和财产损失。

就预防这一问题，据当地媒体报导，郑栅洁24日前往杭州地铁站、建筑工地、社区、危化品集中存放地检查防台工作。他来到杭州地铁凤起路站询问防台防涝措施，查看沙包、挡板、水带、救生衣等物资准备情况，了解地铁线网防汛作战指挥流程。郑栅洁表示，地铁站地势较低，是防汛防涝重点所在。

郑栅洁说，要坚持问题导向，提高科学防台防涝能力；遇到突发状况不能层层等命令，要有第一时间的意识，明确站台、条线、全网各自职责分工和针对不同情况的应对流程，迅速及时决策，科学果断处置。据悉，浙江省委书记袁家军已于当天上午宣布全省提升防台风应急响应至Ⅰ级。