学科类培训机构一律不得上市融资 中概教育股重挫

中共中央办公厅、国务院办公厅7月24日印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称《意见》)，明确学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作。各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。中概教育股23日遭重挫，新东方跌超60%，好未来因波动过大，一度触发熔断，熔断前跌53.07%。

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《意见》指出，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。已违规的，要进行清理整治。

《意见》称，对原备案的线上学科类培训机构，改为审批制。各省(自治区、直辖市)要对已备案的线上学科类培训机构全面排查，并按标准重新办理审批手续。未通过审批的，取消原有备案登记和互联网信息服务业务经营许可证(ICP)。对非学科类培训机构，各地要区分体育、文化艺术、科技等类别，明确相应主管部门，分类制定标准、严格审批。依法依规严肃查处不具备相应资质条件、未经审批多址开展培训的校外培训机构。

相关消息在本周稍早前得到了媒体的报导，对当局打击课外辅导的担忧令中国教育类股重挫。7月23日美股开盘，中概教育股遭重挫，新东方跌超60%，好未来跌超57%，高途跌超58%，有道跌超36%。随后，好未来因波动过大，一度触发熔断，熔断前跌53.07%。

同样在当天，港股在线教育股集体大跌，新东方一度暴跌超50%，截至收盘，新东方股价30.2港元，跌幅40.61%，蒸发近400亿港元市值，为历史最大单日跌幅。此外，港股思考乐教育跌28.53%，卓越教育集团跌21.48%。在正式政策公布前，新东方和好未来周五分别发表声明称，政府没有发布任何规定，两家公司都没有收到正式通知。他们表示不会对市场传闻置评。