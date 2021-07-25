河南洪灾官方数字升至63人亡 郑州等地有“爱国民众”当街阻挠外媒报道

河南省政府25日下午表示，截至今天中午12时，这波洪灾已造成全省63人死亡、5人失踪，1144.78万人受灾，郑州、新乡、鹤壁、开封等6个地级市成为重点救灾区域。

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中央社报道：中国河南郑州京广北路隧道内大批车辆被水淹没，当地及其他地区伤亡人数至今成谜，官方讯息指隧道内目前仅发现4人罹难。但据报导，光是中国民众上网协寻的失联亲友，就有130人。在河南民众透过微博成立的暴雨互助平台上，亲友们纷纷贴出失踪者的各式相片，并描述容貌及身材特徵，以及失踪当日的行踪。而这些被协寻的失踪者，大部分是郑州居民。

洪灾发生至今，由于郑州市京广北路隧道週边遭军方接管，连地方政府的救援人力也告撤出，同时强力管制人员靠近甚至拍摄画面，连前往现场寻找亲人下落的民众也被驱赶，使当地伤亡及失踪人数至今众说纷纭，从100人到6000人、甚至上万人都有。

至于官方目前公布，仅有4人在京广北路隧道中遇难的数字，则受到不少中国网友在各大网路平台质疑。虽然部分质疑的贴文及回应目前已被网管删除，但各个时段从远处拍摄到的搜救画面，仍前仆后继地出现在中国网路上。

中央社还报道：当地除中国本地媒体外，已有外国及台港媒体前往採访。但据外媒报导及网路讯息，郑州、鹤壁、新乡一些“爱国民众”却当街阻挠德国之声（Deutsche Welle）、美国有线电视新闻网（CNN）、英国广播公司（BBC）、澳洲广播公司（ABC）的记者採访。

“这些民众一边阻挠，还一边指责他们“妖魔化中国”、“选择性报导”、“刻意抹黑中国”、“亡我之心不死”等，甚至要求查看拍摄画面。让这些记者感叹，在中共洗脑下，已不需要有关部门出手，“满街都是仇外的民众，对外国人充满恶意”。