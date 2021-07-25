烟花台风席卷中国华东地区

中国部分地区尚在清理数天前特大洪灾造成的损失之际，“烟花”台风周日在中国东部地区登陆。预计台风在当地时间周日傍晚时分在世界上最大的两个港口-宁波和上海附近登陆，东海岸部分地区的海、陆、空交通运输纷纷中断。

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据法新社报道：周日上午，在中国最大的城市上海，已经狂风大作，但降雨量尚属温和。上海市的两个国际机场所有航班暂时停飞，数十列火车以及上海和宁波港口的业务纷纷暂停。上海迪士尼一类的游乐园也处于关闭状态。当局提请民众避免户外活动。

在数天前遭遇洪灾的河南省，清除阻碍交通的碎石瓦砾和汽车残骸的工作仍在继续。本周，河南经历了数日的强降雨之后遭遇历史性洪灾，至少造成58人死亡 。

恶劣的天气打乱了数百万人的生活常序，许多人在缺水断食的情况下受困数天，另有一些人得以在推土机的大铲子中逃生。根据河南省府披露的数字，当地疏散了49万5千多名民众，物质损失则高达数十亿欧元。

河南境内水系纵横，建有许多大坝和水库，用于控制水流并灌溉农田。但是这些大坝和水库的建造可追溯到数十年前，如今城市的飞速发展和扩大给排水网络带来了巨大压力。

根据中国气象局的预测，本次烟花台风的强度应在登陆后逐渐减弱。但会在未来数天，在包括遭遇洪灾地区在内的中国东部地区引发强风雨天气。中国气象局周日表示：必须高度警惕，防止“烟花”台风引发极度降雨从而进一步导致灾害。

法新社报道指出：虽然中国一直都有雨季，但河南本次创纪录的降雨引发对中国城市应对恶劣天气能力的质疑。专家预测，由于气候变化，这种现象将更为频繁和猛烈。