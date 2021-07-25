阿尔及利亚宣布将生产中国科兴新冠疫苗

法新社阿尔及尔站7月24日星期六消息，阿尔及利亚医药工业部当天表示，阿尔及利亚将在当地开始生产中国科兴的新冠疫苗。

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目前，这个马格里布地区人口最多的国家正面临新冠疫情的回潮，阿尔及利亚官方记录到了16万人次的感染，死亡人数破4000。阿尔及利亚卫生部称，这周五的日增感染记录超过1350人。面对7月中旬以来连续打破的每日新增感染高点，阿尔及利亚正在寻求购买国外疫苗，同时在本地生产疫苗。

阿尔及利亚卫生部的一份声明指出，中国专家周五抵达了东部康斯坦丁的国有制药集团赛达尔（Saidal），检查生产科兴新冠疫苗所需的设备和材料。中国专家代表团将在“卫生隔离期结束后，于赛达尔集团旗下的生产单位，提供技术层面的帮助”。阿尔及利亚卫生部还表示，这次中国专家团的检查，是“计划在阿尔及利亚生产中国疫苗的非常重要的一步”，但没有具体说明开始生产的日期。

事实上，中国科兴新冠疫苗，是阿尔及利亚生产的第二种抗新冠病毒疫苗。几个月前，阿尔及尔宣布将从9月开始，在国内生产俄罗斯新冠疫苗“卫星五号”。

另外有关疫苗跨境采购，阿尔及利亚巴斯德研究所周六宣布，已收到240万剂中国科兴新冠疫苗，这让阿尔及利亚迄今为止收到的新冠疫苗数量升至600万剂，这包括了俄罗斯卫星五号，中国科兴和国药的新冠疫苗，以及阿斯利康。卫生部长6月初声明称，阿尔及尔已向多家供应商订购了3000万剂疫苗。在疫苗接种运动开始近六个月后，阿尔及利亚4400 万人口中，有 10%已经接种。流行病学家估计，至少应有2000万阿尔及利亚人接种疫苗，才能实现集体免疫。