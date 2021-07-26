中国新发现76名新冠患者 创下自1月以来每日最高新记录

周一中国爆出新出现76名新冠患者，创下自1月以来的最高纪录，其中大部分确诊病例是在江苏。这一波感染潮首发地是江苏省会南京的机场，目前数千人正处于封闭状态。

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据中国卫生部的报告，76个新发现病例中，有39例是在江苏发现确诊的。

法新社指出，作为2019年底第一个遭遇新冠病毒的国家，亚洲巨人自2020年春季以来，在境内几乎消除了这一疾病，此后民众生活基本恢复正常。而这一成果主要归功于大规模的筛查、严格的禁足，以及对所有来自国外的人的强制性检疫措施。不过零星的感染爆发仍然存在。

从昨天（周日，7月25日）开始，居住在南京的920万人口，不得不开始接受第二次筛查测试，以确定有哪些人感染了新冠，新感染的病人可能需要比平时更长的时间才能出现感染症状。

另据中央社报道，南京的疫情已经扩及周围5省8个市，感染人数近百，有大陆专家分析称，这波感染潮是部分民众防控心理放松导致的。另外，南京机场作为国际口岸，也是境外感染源入境的高危地区之一。不过专家认为：南京的这波疫情应可能会较快速扑灭，不会再大规模传播。

法新社的报道称，中国当局对新冠病毒采取零容忍政策，并迅速控制新发现的病灶区，预防疫情传播。在传染性更强的德尔塔变种病毒卷印度和缅甸的时候，中国与缅甸接壤的一个边境小城，目前已经开始使用面部识别机监控居民的出行，来根除新冠的小规模爆发。