爱国者金灿荣教授短暂的亲美经历

2021 年 7 月 23 日，郑州市京广北路隧道被发现充塞着大量被洪水淹没的车辆。

美国问题专家、中国人民大学教授金灿荣以反美著名，有“反美先锋”之誉，也有“中共国师”之称。有不少人把他与复旦大学教授张维为，环球时报总编胡锡进并列。但是他在新浪微博突然炫耀与美国使馆官员共进午餐后让不少人吃惊。

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河南暴雨，郑州地铁水淹，京广隧道整个都被灌了，即便根据官方目前的数字，至少69人丧生，5人失踪。但是这一死亡数字与各界估计的罹难人数以及京广隧道受淹车辆差距太大，争议难以平息。

这是一个悲剧，就在许多人为河南水灾难过的时候，7月23日，金灿荣却在新浪微博挑拨：“除天灾人祸之外，我们还需警惕另外一种可能性，那就是敌对国家气象武器的攻击”。

金灿荣暗示美国制造了气象武器，因为美国现在是北京当局的“假想敌”。

有人注意到他这条微博是7月23日7.35分发出去的。

同日晚上20.26分，金灿荣又在微博发出另外一条消息：

应邀与美国大使馆新来政务官苏伟光先生共进晚餐，并就中美关系，台湾问题交换了意见……金灿荣还特别贴出了他与苏伟光先生的合照。

金灿荣对美国的立场为人熟知，现在一日两变，引起网民注意。

Stupidwz发推评论：

金灿荣的一天! 白天骂美帝毫不手软，晚上吃美帝绝不嘴短，日出而作，日暮而息。

也有网民说：“白天是工作，是公务，晚上是生活，是私交!”

金灿荣自相矛盾，知名科普作家方舟子质疑：

金灿荣叛变啦？发了条微博暗示河南暴雨是美国“气象武器”的攻击，随后跟美国政务官吃了顿饭，就推得干干净净，说那条微博是合作团队代写的，他不知情。他还有哪些微博是别人代写的？那个团队好像也是胡锡进的合作团队，胡锡进的文章有没有别人代写的？

的确，有人质问金灿荣“这篇东西性质太恶劣了”，金灿荣辩解：“刚看到信息! 饶谨找了个粉丝写的，我不知道此事。最近饶谨那个团队问题很多! 我可能要换个合作团队了。”

金灿荣真反美吗？