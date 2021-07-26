突尼斯动乱加剧 法美等呼吁尊重法治恢复宪法

突尼斯总统赛义德继周日解除总理迈希希职务并冻结议会活动后，周一宣布解除国防部长巴尔塔吉的职务，使疫情中的突尼斯陷入宪政危机。法国呼吁突尼斯尊重法治，美国则对突尼斯政治危机感到“担忧”，呼吁尊重该国的“民主原则”。

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法新社消息，突尼斯各地周日爆发街头抗议，示威者对总理迈希希领导的政府抗疫不利表示不满，总统赛义德于周日晚间宣布解除迈希希总理职务，并冻结议会30天。同为军队指挥的总统赛义德并表示，将制定一位新总理。由军队把守的议会大厦外周一爆发了街头冲突。突尼斯最大的伊斯兰复兴运动党指责赛义德的作法是违反宪法的"政变"行为。

总统府周一下午发表声明，宣布将巴尔塔吉以及代理司法部长斯理曼开除。

突尼斯政局演变使该国面临自2011年革命以来的最严重的政治危机，也引起西方国家的关注及担忧。

法国周一呼吁突尼斯"尊重法治"。法国外交部发言人周一表示，法国密切关注突尼斯政局演变，法国希望尽快恢复宪法的正常运作，应对健康、经济及社会危机。法国外交部发言人并呼吁突尼斯“所有政治力量避免任何形式的暴力并维护民主成果”。

美国白宫发言人普萨基周一表示，对突尼斯的政治危机感到"担忧"，并呼吁突尼斯尊重“民主原则”。

欧盟周一也呼吁突尼斯“尊重宪法和法治”并“避免诉诸暴力”。