郑州不明身份者围攻记者 掩盖什么？

河南郑州暴雨洪灾后，大批军车和军人封锁了京广线“死亡隧道”，同时官方宣称，隧道里只有4人死亡。一些记者去郑州灾区报道，遭身份不明者围攻阻拦，此举更加深人们的怀疑。

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官方宣布，曾被洪水灌满的京广线南北隧道里，拖出200多辆汽车，仅有4人死亡。这个数字引发外界的质疑。

一些流传的现场视频显示，从隧道里拖出的数百辆汽车中，包括一辆公共汽车。然后一辆辆黑布遮窗，形似列车车厢的加长车，陆续从隧道开走，这些车被目击者怀疑用于运载尸体。

据推特转发一位参加清理出事隧道的匿名的人说，隧道中的死亡人数未必像外界猜测的那么多，但他一人处理了几十具尸体。

围堵外媒

大水刚退，郑州街上便有许多人为在洪水中死去的亲人烧纸。看众人烧祭的规模，似乎与官方公布的共有60多人死亡的数字不匹配...

同时，媒体记者赶到郑州灾区做实地报道，其中包括德国之声（Deutsche Welle），美国有线电视新闻网（CNN）、英国广播公司（BBC）、澳洲广播公司（ABC）等外媒记者。他们在郑州街头，被一些身份不明的人围堵，更让人产生怀疑，要掩盖什么呢？

泄洪未预警？

据中央社说，有些灾民指责水库的泄洪加剧了郑州的灾情。另有网民说，常庄水库泄洪时未向民众发布预警消息。但相关水库负责人表示，泄洪的决定是经过上级同意的。

据香港明报今天报导，有灾民指责郑州旁边的常庄水库7月20日上午的泄洪，加重了郑州灾情，是导致地铁洪水倒灌并造成多人死亡的重要原因。

对此，常庄水库总工程师栗毓敏接受明报采访时说，泄洪前，已依照防汛预案向河南水利厅上报，泄洪决定是经水利厅专家研判并经省防汛指挥部下达，当时水库已超过汛限水位，且遭遇上游洪峰冲击，若不开闸泄洪，一旦溃坝，下游受灾将更为严重。

唯上命是从

中国地方官员唯上命是从，不敢做主变通，事后依靠封锁外媒报道，掩盖管理漏洞抹平。这样的“模式”，武汉民众已在冠状肺炎疫情中领教过，现在又出现在郑州...

中国总理李克强似乎有些看不下去了，据路透社7月26日北京报道：近期河南等地遭遇极端强降雨造成重大人员伤亡。中国国务院总理李克强周一主持召开抗洪抢险救灾和防汛工作视频会议称，紧急情况下，除特殊行业外，果断停工、停学、停业；对城市地铁、隧道等要有保障安全硬措施，“宁可过一些，该停就停，该封就封。”