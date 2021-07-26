马健：中国人都被中共精神囚禁

流亡的中国作家马健于7月24日在《世界报》的专栏中抨击中国政府的暴力、欺骗以及强加的道德观念， 他认为习近平及其领导的中共集权的控制，破坏人们的自由思考的渴望和中国传统的人道价值观。

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台湾夜市的汤圆和人情

流亡的中国作家马健于7月24日在《世界报》专栏中写道，几十年前，我在台湾参加文学活动后，去夜市寻找汤圆，这个在传统新春节日期间吃的美味。 我当时刚刚被迫从中国大陆流亡，我希望品尝汤圆来缓解我对家乡的怀念。

找了半天，发现了一个小小的饺子摊，问女老板有没有汤圆，她回答说都卖了，但如果我从街对面的超市买一袋冷冻汤圆，她可以帮我煮。我买好，她煮熟后用一个大碗盛给我，递给我一个勺子，并邀请我坐下品尝，最后她拒绝我付钱。 我品尝这些半透明热腾腾的汤圆，里面塞满了香甜的黑芝麻馅，我有一种回家的感觉，多年后还记忆犹新。

给我这种印象的不是这碗汤圆，也不是因此唤起的回忆，是这位我不认识的老妇人的好意，这种代表台湾人特有的善意让我感动，这就是我们所说的人情，人情促使我们给别人帮忙，只是因为我们可以提供帮助，不期待任何回报。

马健认为如人情等这类感情凝聚了中国传统社会，它们植根于儒家的仁、义、礼等价值观， 其核心思想是，过美好的生活，必须以同情心对待他人； 每个人都有善良的一面，都应该受到尊重和尊严的维护。 在基督诞生前将近五个世纪，孔子定义这些儒家思想，就是当你离开家时，对待每一个陌生人，就像你接待了一位贵宾， 就是己所不欲勿施于人。

乌托邦或是噩梦

马健于发表在《世界报》上的文章中指出，然而，在中国自从中共上台以来，这些中国传统的价值观已经被中共七十年的统治粉碎。 自毛泽东时代开始，中共一直通过暴力、宣传和谎言来巩固权力，将公民视为愚蠢的棋子，通过向民众承诺乌托邦的未来得以蒙蔽大家的双眼，将大家限制在地狱般的现实中。

对于一个背信弃义和恶意的暴君来说，愚弄民众非常容易。 马健13岁那年，他从毛泽东发动的愚蠢大跃进造成的大饥荒中幸存下来，他回忆当我和我的兄弟姐妹被迫吃牙膏和树皮来果腹，我渴望加入毛泽东领导的共产党。 当毛泽东发动文化大革命时，我不满祖父阻止我参加红卫兵，他因为出身问题而死在共党的监狱中。

我们这一代人当时最大的希望是，在中国清除资产阶级分子之后，我们可以去英国和美国，把当地人从资本主义压迫的枷锁中解放出来，欢迎他们加入伟大的革命大家庭。

然后，一点一点地，当我目睹当时中国的集体暴力的可怕场景时，我开始逐渐看到这种向乌托邦转化的过程是一场将人们以阶级区分，并使他们变成敌对的非人性噩梦。人们在无休止的斗争中相互对抗，右派反对左派的人，邻居互相揭发。 政府鼓励儿子出卖他们的父亲，女儿背叛他们的母亲，中国传统家庭的忠诚和尊老爱幼的价值观被粉碎。 除了毛泽东的思想之外，中国不允许有其它思想， 任何不经意间偏离共产党所谓正统观念的人都会被贴上“阶级敌人”的标签并被摧毁。

中共的变异

根据储备估计现实，中国至少有4500万人死于毛泽东发动的大跃进引起的大饥荒，随后数以百万计的人在文革期间被杀害或迫害。 在毛去世后的四十年里，中国人被禁止反思过去的创伤和当今社会的不公正现象。 中共如同一个恶意而顽固的病毒进行变异。

目前世界上其他共产主义政权已经倒台了，但中共还在，而且中共继续否定思想自由并且改写历史，同时中共也越来越狂热地拥抱毛泽东思想中要消灭资本主义的理念，同时共产党放松了对经济的严格控制，让中国人变得富有。

当中共继续一方面大肆宣传马克思列宁主义时，另外一方面中共倾力集权并且思考如何坚持下去。 中共继续将中国人视为跟随的棋子，可以随心所欲地操纵或粉碎他们。 中共继续告诉中国人，物质生活是唯一重要的事情，大家的幸福在于现任党的领导人习近平打造的财富和民族荣耀的中国梦。

在中国近代历史黑暗的几十年里，有时候会出现一只手推开压迫的中共铁靴，让大家可以呼吸。 如在1989 年，在天安门广场抗议活动中，大家呼吸着希望和喜悦，当时来自全国各地的数百万人聚集在一起争取自由和民主。 如在2008年，当303名中国持不同政见者签署《零八宪章》时，该宪章呼吁结束一党制，并肯定自由和人权是全人类必须共享的普世价值。

在香港，人们勇敢地捍卫他们所剩无几的自由。 在 2020 年，在中国大陆，在李文亮医生因发出关于 Covid-19 的警报而受到谴责并因此死亡之后，中国社交媒体出现这个勇敢的标签：# Jeveuxlaliberédeparole我要言论自由。

每当如方斌这样的公民记者在社交媒体上发表独立调查，像许志勇这样的民权活动人士公开呼吁政治改革，以及像高瑜这样的异见人士揭露国家的秘密镇压活动时候，人们得以呼吸并呼吁：没有言论自由，我们都沦为奴隶。

但是每一次，中共的铁靴都会再次压在寻找自由气息的脸上。 如在1989年，中共派遣坦克在天安门镇压手无寸铁的抗议者。在 2009 年，中共将抗议运动领袖、《零八宪章》的共同起草者刘晓波关进监狱，然后阻止他前去领取获得的诺贝尔和平奖，并于 2017 年不举行他的葬礼，强迫他的家人将他的骨灰撒入海中。

方斌失踪，许志勇入狱，高瑜和天安门母亲丁子霖等无数异见人士被中共强大的国家机器严密监视。 在香港，中共违反了《中英联合声明》，殴打抗议人士并逮捕了主要批评者。 在西藏，中共几十年的压迫导致至少156名藏人自焚。

对维吾尔人恶劣暴行

事实上，在中国，每个人都是中共政权的人质。 有些人比其他人更富有，有些人比其他人更了解自己所处的监狱，但所有中国人都被中共精神囚禁， 所有的中国人都被剥夺了最基本的人权：思想自由。 无法自由思考，人类不再尊重自己，他们不再能够尊重他人或同情他人。 中国可能很富裕，但中共七十年的统治已经把这个国家推进了一个越来越深的道德深渊。

新疆维族人命运受关注

不能建立痛苦的等级，但是可以判断一个人或一个民族受到的迫害比其他人受到的迫害更多， 因此目前新疆局势引入关注。

传出的画面显示新疆的维吾尔族人被拘留，他们双手被铐、蒙眼、剃光头、低头拥挤在火车的车厢中。四周是瞭望塔、铁丝网围栏和高墙组成的在教育营， 还有那些被迫在外国参观团面前微笑唱歌的犯人，而他们的眼中充满了绝望。少数设法逃出来的维吾尔人讲述了遭受的酷刑、强奸、强制绝育等苦痛经历。

这些图像和经历让人想起 20 世纪最黑暗的时刻，中共 以“打击恐怖主义”的名义，正在消灭一个民族和一种文化。 中共决心消灭任何它认为对其权力构成威胁的势力，因此对整个新疆的维族进行了打击，以期消灭整个维吾尔族人。

令人震惊的是，西方民主国家的领导人为了与中国签署的贸易协议，他们只不过是向少数香港公民提供庇护，并只是对中国政府侵犯人权的行为表示“关切”。

随着中国经济的增长，中共的集权价值观超越国界，言论自由、进步价值观和同情等这种善意价值取向越来越受到威胁。 除非西方领导人采取行动，来坚定不移地捍卫启蒙运动所珍视的自由和博爱的价值观，也是所有文明国家的基础，而不是只是发表空洞的演讲。