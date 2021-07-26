马德里丽池公园、中国泉州等申遗成功 入列世界遗产名录

联合国教科文组织周一将西班牙首都马德里的普拉多大道和丽池公园，列入世界遗产名录。而中国泉州、印度卢德什瓦拉（拉玛帕）神庙、伊朗纵贯铁路也在同日申遗成功。此前法国哥杜昂灯塔、欧洲11城温泉疗养胜地、意大利帕多瓦14世纪湿壁画群等5个项目也列入世界遗产名录。

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路透社报导，绿树成荫的马德里普拉多大道（Paseo del Prado）位于马德里市中心，为著名普拉多博物馆（The Prado Museum）的所在地。不远处的丽池（Retiro Park）则是马德里最多人参访的景点之一。联合国教科文称，"该遗产地体现了18世纪开明专制主义时期对城市空间和发展的新理念，艺术和科学领域的建筑与工业、医疗保健和研究用途的建筑相得益彰，共同阐释了西班牙帝国鼎盛时期人们对乌托邦社会的渴望"。

西班牙外交部透过声明表示，普拉多大道"是欧洲所有城市与首都的城区内最早的林荫大道之一，所有公民不分阶级，都能在这里享受悠闲并散步"。声明称，在新冠疫情之下获此殊荣"别具象征意义"，因为这块空间"完全实现创造之初的功能"。

据联合国教科文组织网站称，周一在中国福州举行的第44届世界遗产大会线上会议中，另有3地同时被列入世界遗产，分别是作为宋元时期中国世界海洋商贸中心的中国泉州、印度泰伦加纳省的卡卡提亚王朝（Kakatiya）卢德什瓦拉（拉玛帕）神庙，以及伊朗纵贯铁路。

另外，法国哥杜昂灯塔（Cordouan beacon）、沙特的希马岩画（Hima）、欧洲11城温泉疗养胜地、德国达姆斯塔（Darmstadt）的玛蒂尔德高地（Mathildenhohe）、意大利帕多瓦（Padua）14世纪湿壁画群等5个项目，已在周日会议上入列世界遗产。