美国疾管中心：接种疫苗的美国人高风险地区室内仍需佩戴口罩

面对变种病毒Delta的威胁,美国疾病管制暨预防中心（CDC）改变口罩政策宣称，接种疫苗的美国人在高风险地区室内仍需佩戴口罩。拜登政府考虑联邦雇员强制接种疫苗的方案。英国新增确诊人数连续七天下跌，英国将允许接种两剂疫苗的欧盟游客入境。

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法新社报道，Delta变种病毒导致感染病例激增，特别是在疫苗接种率较低的地区。美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任瓦伦斯基周二表示，“在病毒传播率高的地区，CDC 建议完全接种疫苗的人在室内公共场所佩戴口罩。”她表示， Delta 变种病毒扩散是转变口罩政策指南的主因。

她补充说，接种疫苗对 Delta 病毒仍然有效，新数据表明，在极少数情况下，已经接种疫苗的人仍有可能会确诊并将病毒传播给他人。”

根据疾病预防控制中心的数据，美国南部一些地区确诊人数正在急剧上升，但在接种疫苗较好的东北部确诊人数较少。

为遏制Delta变种病毒的传播，CDC 还将建议学校要求教师及学生，不管是否接种疫苗仍需佩戴口罩。

CDC在5月更新的防疫指南中指出，已经完整接种疫苗的人，除了搭乘大众运输、在医院等例外，在室内大多数情况以及室外不需要戴口罩。直到上周，CDC都还坚持这项决定。不过，Delta变种病毒株改变了CDC的态度。

另据报道，美国总统拜登周二表示，政府正在研讨联邦雇员强制接种疫苗的方案。拜登将在周四宣布疫苗接种新的措施。

另外，英国新增确诊人数连续七天下跌，单日新增确诊23511例，比一周前下跌50%，但死亡人数创三月以来新高，单日有131人死亡。

首相约翰逊说，过去几天确诊人数下降，但不能够太早下定论疫情好转，他呼吁民众仍要小心防疫。

英国媒体周二报道，英国将允许接种两剂疫苗的欧盟游客入境英国。