美防长指北京声索南海领土没有国际法依据

正在东南亚展开首度巡回访问的美国国防部长奥斯汀在新加坡表示：北京对南中国海的主权声索“没有国际法依据”。

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中国对有着丰富自然资源的南中国海差不多全部地区都有领土主张，并以建造人工岛的方式对有争议的海域实质占有。但是，美国国防部长奥斯汀周二在新加坡表示：中国对南海的领土声索毫无国际法依据。

这是奥斯汀担任防长以来首次访问东南亚国家，此行旨在这一地区寻求更广泛的抗中联盟。星期二，奥斯汀在新加坡国际战略研究学院组织的会议上发言说：中国“对南海的领土声索有损本地区多个国家的主权”。他表示，“美国继续支持依据国际法维护本国权益的南海国家”。

南海诸国，诸如菲律宾、马来西亚、文莱、越南一直抗议中国对南海地区的领土主张，在这些国家看来，南海许多地域是海岸国家海岸线的自然延伸，中国的声索是霸权行为。

南中国海同时是全球关键的海上贸易大通道。美国国防部长奥斯汀表示，“在美国的利益受到威胁时，美国不会让步。同时，美国不寻求与中国发生冲突”。

他承诺与中国继续发展建设性和稳定的关系，包括与中国人民解放军之间的更加牢固的危机联络。

就在奥斯汀访问东南亚之时，美国国务卿布林肯周二晚间抵达新德里，布林肯去印度访问的目标也很清楚，与印度讨论阿富汗的前途以及如何共同应对中国的问题，法新社分析说，美国和印度对中国咄咄逼人的气势有着共同的担心。

与中国边界纠纷一直不断的印度，对中国军队在双方边界地带的举动十分警惕。