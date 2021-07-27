郑州地铁720头七 网民呼吁回答疑问要求追责

7月27日是郑州地铁5号线“7.20事件”事件一周纪念日，中国官媒纷纷发表文章对死难者表示哀悼，对家属表示慰问，但是，郑州民众在5号地铁站摆放的鲜花却遭到警方的遮掩。此外，有网民呼吁官方回答民众十大疑问并且追究水灾责任。

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中国官媒引述郑州市防汛指挥部的消息，地铁淹水事件中死亡的人数共14人，其中11名女性，三名男性，河南郑州地铁5号线的沙口路站站前昨天晚上有人从各地送来的鲜花，以悼念遇难者。但是，当晚 就有人用围板将鲜花遮住，之后便有人自发地将挡板拆除，有网民评论说，不要挡住死者回家的路。有民众在地上摆上了土豆片等死难者生前喜欢的食物。“ 还 有一位绝望的父親坐在地鐵外，旁邊牌子寫著「妞妞，爸爸還想接你回家」”

不过，今天上午，地上的鲜花与物品再度被新安放的挡板遮掩。有关部门究竟试图掩盖什么呢？这同去年8月21日在香港太子站地铁站发生的一幕又是何其相似。民众自发送到地铁站的鲜花被反复清除，但是，鲜花的消失无法使死难者起死回生。

此外，中国国内网络平台不断有网民要求政府追踪事件责任，并且呼吁郑州市领导人引咎辞职。署名为文艺流的网名要求政府回答大众关心的十个问题，文章的标题是：720郑州洪水遇难者头七祭：请官方回答的十个问题。

包括：政府为何不采纳气象局的建议？郑州地铁站是否违规操作？消防救援人员无法联络是否属实？京广隧道积水有关部门是否采取措施等等。不过这篇文章迅速在微信上被删除。

以下是文章提出的十大问题：

1、郑州气象局从19日夜间到20日，连续给出5个暴雨红色预警，政府决策部门是否针对预警做研究，并给出正确的判断，为什么不参考气象局给出的停工停课不要聚会等建议？

2、2019年交通运输部发布的《城市轨道交通行车组织管理办法》，因降雨、内涝等造成车站进水，严重影响客运服务的，行车调度人员可根据车站申请发布封站命令，组织列车越站。线路积水超过轨面时，列车不得通过。郑州地铁是否根据相关规定，按照操作规范，进行封站停运？

3、地铁方在出现险情的时候，是否帮助组织被困人员疏散？是否确认有失联人员？

4、地铁五号线失联者家属声称的地铁方未向消防救援人员上报失联，此情况是否属实？原因为何？

5、京广路隧道在出现积水险情的时候的有关部门是否获悉，采取的措施是什么？

6、京广路隧道的“智慧隧道”设备在此次灾情中起到了什么作用？

7、部分受灾群众反映的救援电话打不进去、救援动作迟缓是否属实？

8、部分救援队伍反映救援统筹指挥混乱，一些救援队伍出现食宿问题，是否属实？

9、地铁事故详细调查报告什么时候出具？

10、遇难者详细信息何时公布？

此外，河南财经政法大学史璞教授发表博文：7-20水灾可初定为天灾+系统性人祸|给水库泄洪立法已刻不容缓 ZT，呼吁立即为水库泄洪制定立法，并且追究郑州执政者在此次洪灾中的责任。

他在文章中指出：“所谓‘系统性人祸’，是指造成这次水灾恶果的人为因素诸多且系统化，诸因在水灾之前已经汇聚，在水灾中聚合放大，最终造成国家和人民生命财产的巨大损失。”