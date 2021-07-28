南京疫情持续扩散 世卫：德尔塔传至132国 全球累计确诊可能将超过2亿

中国江苏省南京市本土疫情持续扩散，湖南省张家界市魅力湘西剧场周三通报，因外省4名感染者曾有接触，22日其中一场超过2000名观众属高风险人群，必须主动报告接受检测。世卫指出，德尔塔新冠病毒变体已传播至132个国家，未来两周全球报告的累计病例数可能超过2亿。

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中央社援引中国媒体报道，南京这波被判定为Delta变种病毒的本土疫情，始于禄口国际机场工作人员，迄今已蔓延5省9城；截至周二，仅南京已确诊153例，传播链增至170人。

据官媒健康时报报导，张家界魅力湘西剧场周三通报，因7月26日诊断的辽宁省大连市3例无症状感染者、7月27日诊断的大连市1例无症状感染者等病例在时间和空间上有轨迹交集，共同指向22日晚间的魅力湘西剧场，经评估，7月22日晚上第一场的所有观众属高风险人群。

大连近日通报新增病例，均与南京疫情关联。

与此同时，四川省成都市周三通报，27日新增本土确诊3例是一家3口，17日搭机前往湖南长沙黄花机场，20至22日曾在张家界等地游玩。

据报导，魅力湘西剧场工作人员指出，22日晚上第一场，大概有2000多名观众，"大家没有间隔一个座位，都是挨着坐的"。虽然进剧场有要求大家佩戴口罩，但"无法保证游客全程佩戴口罩"。

大连市发布的流行病学调查显示，大连27日新增的一名无症状感染者。而且，辽宁的无症状感染者也去过武陵源景区，近期去过武陵源景区的游客最好也去核酸检测。

另据联合国消息，世界卫生组织周三表示，德尔塔新冠病毒变体在过去一周传播至8个新的国家后，现在存在于132个国家。

世卫组织表示，上周新冠感染病例增加了8%，超过380万病例。

最新数据显示，美洲和西太平洋地区病例大幅上涨，增幅分别为30%和25%。这导致新冠死亡人数整体大幅上升，与上周相比上升了21%，达到6.9万多人。

世卫组织表示，在过去7天里，美国报告的新病例数量最高，新增感染超过50万例，增幅高达131%。

世卫组织指出，如果这些趋势继续下去，未来两周全球报告的累计病例数可能超过2亿。