台湾百余名政治人物Line遭黑客侵入刑事局展开调查

韩国通讯软件Line在台湾使用广泛，上周黑客锁定100多位台湾知名政治人物的Line展开攻击，受害政治人物的任职机构包括总统府等各政府机关等。Line已经向治安单位报案，警政署刑事警察局今天证实，全案正在进行调查中。

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自由时报今天报导，LINE上周发现台湾部分用户讯息内容遭撷取外流，立即清查，结果显示，遭到黑客攻击的对象包括总统府、行政院、军方、县市政府及朝野政党等100多名政要，且受害者隐私设定中的Letter Sealing点对点加密功能遭到关闭。

报导指出，由于被锁定的LINE用户非常精准，显示并非一般黑客所为；从入侵手法分析，黑客可能透过间谍软件「飞马（Pegasus）」发动攻击，国安单位将进一步厘清。

针对这件事，LINE公司发布声明指出，LIN系统侦测到异常后，立即采取必要措施保护用户，并向执法单位报案，将会对这个事件持续采取必要的应对。

至于受害用户身分和人数，以及黑客攻击手法，LINE表示，因为已进入调查，不便透露相关细节。一般用户若有疑虑，可检查Letter Sealing点对点加密功能是否有开启，以保护讯息安全性。

华盛顿邮报等多家媒体日前曾报导，以色列网络情报公司NSO集团提供的间谍软件「飞马」被用于针对智能型手机的黑客攻击，外泄的手机号码高达5万笔，受害者包括34个国家的600多名政府官员和政界人士，引起极大骚动。

刑事局今天表示，24日已接获LINE的通知，LINE公司昨天并向该局正式报案，此案目前交由侦查第九大队分析相关资料和侦办追查。

民进党立法院党团干事长刘世芳说，这样的状况大概不是为了勒索金钱，后面应该有一些政治目的，是要窃听、盗取相关数据，而这些名单为何会泄漏出去，党团要求国家通讯传播委员会（NCC）跟法务部展开严密调查。

她并说，中共在台湾有很多间谍组织，如果有这种问题产生，恐怕已经上升到国安问题，也要求国安单位赶快寻求解决之道。