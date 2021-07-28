大跌眼镜 北京隆重接待塔利班

塔利班可能快要登堂入室了，北京政权7月28日隆重接待其代表团，预示着一个重大转变。新闻稿照片显示中国国务委员、外长王毅在天津与塔利班二号人物巴拉达尔及代表团合影，会谈，俨然如接待高级外交使团。塔利班，恐怖主义集团，王毅则形容是“举足轻重的政治力量”。

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塔利班是一个武装的原教旨主义恐怖团伙，极端伊斯兰主义势力，在短暂的五年掌权期间，把阿富汗变成基地恐怖组织基地，窝藏发动九一一袭击的基地组织头目本拉登。塔利班执政期间，严厉推行极端伊斯兰教义，把妇女重新打回地狱，不准接受教育，绝对服从，稍有反抗，执行石刑，其残酷令人发指。

美国在2001年九月“九一一”事件发生后随即发动战争，以阻止基地组织以阿富汗为基地继续组织其他谋杀袭击，这场战争20年后悲惨告终，数万阿富汗平民失去生命，3500名北约军人丧生，更不要提死的不计其数的阿富汗政府军，以及那些无数受伤和致残的平民。

美国开战后塔利班逃窜了，现在正在卷土重来，随着北约军队逐步撤出，塔利班控制了阿富汗越来越多的领土，尤其在美国于7月3日完成充满争议的撤军后，塔利班更以惊人的速度挺进，有关组织一个包容现今政体以及塔利班的联合政府的设想越来越不现实。

现实主义的拜登不可想象在世界的尽头继续一场不可赢取的战争，况且拜登的美国国内及外交有更紧急更优先的任务。拜登称，现在“阿富汗的前途以及如何治理阿富汗事务，唯有阿富汗人民自己决定”，然而，美国发动阿战二十年，改变了众多阿富汗人的命运，有一个人群，随着西方的撤出，将遭遇重大伤害，那就是阿富汗妇女。

如果塔利班重掌政权，阿富汗妇女面临的危险最大。仅仅20年时间，阿富汗女性的地位有了重大改变，40%入学的儿童是女孩，她们进入了大学，她们可以参加工作，以前这是完全遭禁止的，她们甚至进入了阿富汗军队。塔利班原教旨集团一直设法阻止这一演变，杀害女记者，女医生，女警察，女艺术家，杀害小学女生，袭击幼儿园，威胁超过八岁的女童一律禁止入学。

法国世界报评论说，对所有阿富汗女性来说，战争远远没有结束。对她们而言，无论拜登政府如何表白美国帮助她们开辟了平等的前景，塔利班卷土重来将是一个巨大的倒退。美国的撤出意味着她们被抛弃。

塔利班正在一步步攫取阿富汗领土，逼向喀布尔，极少数运气较好的阿富汗人将被西方国家接纳，更多的阿富汗人正在设法办护照以备逃走，北京不失时机，与这个原教旨主义武装团体的关系急速升温。中国国务委员、外交部长王毅28日在天津会晤了由塔利班二号人物率领的塔利班九人高级代表团。

刚刚在天津接待了美国副国务卿谢尔曼的王毅以另外一种形式与美国对抗，用王毅的话说，美国和北约从阿富汗仓促撤军，标志着美对阿政策的失败，这是给了阿富汗人民稳定和发展自己国家的重要机遇。这句话似乎解释为给了塔利班一个可能掌权的机遇更具有现实性，王毅接下来是这样称赞塔利班的：阿富汗塔利班是阿富汗举足轻重的军事和政治力量，有望在阿富汗和平和解和重建进程中发挥重要作用。这意味着北京预感塔利班将重掌政权，管他是不是一个恐怖主义政权，北京需要把关系加速升温。

北京与原教旨主义集团做了一笔交易：北京要塔利班保证不要把阿富汗变成一个制造恐袭的基地。王毅希望塔利班同“东伊运（东突厥斯坦伊斯兰运动）等一切恐怖组织彻底划清界限，予以坚决有效打击……”原来北京担心新疆动荡。对塔利班政权而言，趁早搭上北京政权，何尝不是一件好事，塔利班二号人物明确表示，塔利班保证绝不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情，希望中国在阿富汗重建和经济发展中发挥更大作用。

对于北京与塔利班的这种纠缠，也许北京的喉舌，环球时报总编胡锡进一语道破，他于7月9日在新浪微博颇有点沾沾自喜地表述：“塔利班发言人表示中国是阿富汗的朋友，他们欢迎中国前往阿富汗投资，并表示反对任何人和任何力量从阿富汗的土地上攻击中国等国家。现在知道中国外交的稳重和厉害了吧？美国在阿富汗打了20年，死2000多名军人，花一万亿美元，如今塔利班视其为仇敌，阿富汗政府视其为自私自利的逃跑者。而中国的路线确保了我们既是喀布尔的朋友，也是塔利班的朋友。重要的是，我们永远是阿富汗的朋友。”胡锡进唯一改动的是，塔利班在作上述表示时，把美国放在第一位，胡锡进改成“反对……攻击中国等国家”。

塔利班近来也访问了伊朗和俄罗斯，嘴上说的颇有“放下屠刀，立地成佛”的意思，但是，现实是阿富汗的内战正在残酷进行，阿富汗政府军正在与北京所说的“举足轻重的政治力量”殊死决战，而联合国警告，今年阿富汗死于战火的平民可能是空前的。