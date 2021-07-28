港队何诗蓓夺200米自由泳银牌 港获至今最好奥运成绩

港队女泳手何诗蓓今(28日)早在东京奥运会女子200米自由泳，以0.42秒之差输给澳洲选手迪米丝，赢得银牌，打开香港在游泳项目夺奖的大门，亦令港队继「剑神」张家朗摘金后，在东奥奖牌榜上再添一银，令香港名列奖牌榜第21位，而一金一银是香港历届最好的成绩。

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23岁的何诗蓓得的虽是亚军，但1分53秒92的时间却打破了亚洲纪录，亦比她自己保持的香港纪录快0.9秒。以准决赛第二快时间晋身决赛的何诗蓓，今早排第5线，与刚获400米自由泳冠军的澳洲泳手迪米丝为邻。比赛期间，她在100米时曾跻身首位，但在最后不足50米，被迪米丝从后追上，最终被迪米丝以1分53秒50的成绩夺走金牌。铜牌得主是加拿大泳手奥莱锡(P. Oleksiak)，成绩是1分54秒70。

何诗蓓今次是第二度出征奥运，而在出征东奥前，她以进入200米和100米自由泳决赛为目标，现已超额达成首个目标。她获得银牌后表示，前晚在选手村见证港队「剑神」张家朗花剑夺金，目睹港人热情而得到动力，亦知道努力有会成绩，希望以自己和张的成绩推动其他参加奥运运动员加油。她对于自己被视为世界最强泳手之一感到兴奋，形容有「I belong」的感觉。

截至今早，中国以10金位居东奥奖牌榜首，亚军是同获10金但银牌少了一枚的日本，紧随其后是获9面金牌的美国，俄罗斯奥林匹克委员会以7金位居第四。