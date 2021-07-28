美俄举行新一轮"战略磋商" 拜登会晤白俄罗斯反动派领导人

美国与俄罗斯外交高级别官员周三在日内瓦举行"战略磋商"，双方会后表示，这轮旨在稳定两国之间棘手的关系的会谈"重要"而"务实"。另外，美国总统拜登周三会晤白俄罗斯反动派领导人季哈诺夫斯卡娅。拜登表示：美国支持白俄罗斯人民寻求民主和普世价值"。

广告 继续浏览后续

法新社消息，美俄日内瓦会谈是俄罗斯总统普京和美国总统拜登上个月在日内瓦首度面对面会谈后，所展开的后续战略对话。这场会议闭门举行，没有开放媒体采访。主持参与会议的是美国国务院二号人物，刚刚结束中国访问的副国务卿谢尔曼与俄罗斯外交部副部长里亚布科夫。美国国务院发言人普莱斯周三在一份声明中表示，美俄日内瓦会谈"专业"而具有实质性，两国代表团同意9月底举行全体会议。”

俄罗斯外交部副部长里亚布科夫则表示对会谈进展"极为满意"，并称此次会谈"务实"、"专业"、内容"充实"。

法新社并援引普莱斯表示，“周三的会议是美国与俄罗斯对话的开始。美方谈到美国的优先事项、当前的安全环境、对战略稳定威胁的看法、军备控制的前景以及未来战略对话会议的形式”。

俄罗斯外交部则表示：“双方就维护战略稳定、控制军备和降低风险的方式进行了详细讨论”。

此前法新社报道，美俄都刻意淡化对会谈的期待，预期这次会议不会产生"惊人结果"。

一周前出任主管武器管制暨国际安全事务国务次卿的詹金斯也是美国代表团的一员。美方希望这次会议讨论棘手的武器管制问题。美国国务院表示："透过这次对话，我们寻求为未来的武器管制和降低风险措施奠定基础。"

另据法新社消息，美国总统拜登周三在白宫会晤在美国访问的白俄罗斯反动派领导人季哈诺夫斯卡娅。拜登在推特上刊出与季哈诺夫斯卡娅会谈的照片，拜登表示：美国支持白俄罗斯人民寻求民主和普世价值"。季哈诺夫斯卡娅向拜登表示，她赢得了2020年的大选胜利，她并感谢拜登总统对数百万白俄罗斯民众和平争取自由的有利支持。

季哈诺夫斯卡娅说，"世界是站在我们一边"。