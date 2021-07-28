美联储维持利率不变 预期美国经济会继续"走强"

美联储周三结束两天的议息会议，维持联邦基金利率不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示，通胀可能比预期“更高、更持久”，不过他认为物价上涨只是暂时的。美联储预期美国经济及就业市场会继续"走强"。

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法新社消息，美联储周三宣布议息结果，联邦基金利率如市场预期维持介乎0至0.25厘。利率不变，维持接近零水平，符合市场预期。联储局再次承诺将使用所有工具支持美国经济。

美联储的会后声明指出，经济活动和就业指标继续增强，受疫情影响最大的行业已经有改善，但尚未完全恢复，美联储重申将维持目前利率水平，直到劳动力市场达到最大就业。目前通胀已升至2%，并有望在一段时间内适度超过这个水平，美联储指通胀主要反映暂时性因素。

联储局指出，自从12月为缩减量化宽松设定门槛以来，美国经济已经朝着目标发展并取得进展，美联储将在未来的会议上继续评估进展，而疫苗接种将可能继续减少公共卫生危机对经济影响，但经济前景仍存在风险，发展取决于疫情的防控。

法新社报道，美联储主席鲍威尔在会后记者会上表示，通胀可能比预期的"更高、更持久"。不过，鲍威尔表示，物价上涨仅是暂时现象。鲍威尔说，相信通胀将从中期开始下降。他说，随着重新开放，经济进一步复苏增长，这一轮通胀将逐渐消失。

联储局会后声明表示，即使疫情蔓延令人担忧，但经济仍在继续发展，美联储预期美国经济及就业市场会继续"走强"，并指通胀上升，主要是反映经济重啟和疫苗接种等暂时性因素。

统计显示，美国物价上涨速度创13年来新高，5月份P物价指数同比上涨3.9%。据6月发布的预测，预计今年通胀率为3.4%，然后稳定在2%的目标；2022年下降到2.1%，2023 年维持在2.2%。